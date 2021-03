Treningsstopp for toppklubbene i Viken: – Veldig overraskende og skuffende

NTB

Norges Fotballforbund har informert alle toppklubbene i fotball som holder til i Viken, om at all toppidrett har blitt stengt ned.

«Nedenstående gjelder for alle klubber i Viken fylke. Myndighetene innfører det høyeste tiltaksnivået, tiltaksnivå A, i Viken fylke fra og med midnatt mandag 15. mars. Det betyr at all toppidrett i fylket stenges ned. De nye restriksjonene er innført uten noen form for forvarsel. Situasjonen er alvorlig, og NFF vil føre tett dialog med NIF og myndighetene om veien videre» står det i en epost fra NFF, skriver Romerikes Blad.

Daglig leder i Ull/Kisa, Andreas Aalbu, reagerer på meldingen.

– Vi er veldig overrasket. Spillere våre har levd i kohort i lang tid uten et eneste smittetilfelle, så det er skuffende at de ikke kan trene, mens lag i Oslo kan. Vi må bare forholde oss til de beskjedene vi får, men vi regner med at vi får mer informasjon i morgen, sa Aalbu til RB sent mandag kveld.

Tiltakene som er innført i Viken mandag, gjelder fram til 11. april. Det er ikke opplyst noe annet enn at toppidretten også må forholde seg til den datoen.