Solskjær-håp foran Milan-kampen: Fire-fem spillere kan være tilbake

NTB

Manchester United har måttet klare seg uten flere viktige spillere i de siste kampene. Den situasjonen kan være snudd før torsdagens europaligamøte i Milano.

Der spiller Ole Gunnar Solskjærs lag avgjørende kamp mot Milan i åttedelsfinalen. Det første oppgjøret i Manchester endte 1-1.

Blant dem som kan være tilbake fra skade foran kampen, er spissene Edinson Cavani og Anthony Martial. Stjernekeeperen David de Gea er ute av karantene etter å ha vært hjemme i Spania.

– Skademessig håper jeg at vi har fire eller fem spillere tilbake til den kampen. Det er veldig sannsynlig at Edinson og Anthony er klare. Donny (van de Beek) forhåpentlig også. Til og med Paul (Pogba) kan rekke turen. David er tilbake fra isolasjon, sa Solskjær etter søndagens 1-0-seier over West Ham.

I fjor ble Solskjærs lag slått ut av europaligaen i semifinalen. Målet er å gå hele veien denne sesongen.

– Vi ønsker å være bedre enn forrige sesong. Vi ønsker å komme oss til en finale og klatre oppover på tabellen, fastslår nordmannen.