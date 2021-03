Frida Karlsson om OL-duellen mot Therese Johaug: – Det blir noe helt annet

Frida Karlsson håper å snyte Therese Johaug for OL-gull neste vinter.

NTB

Frida Karlsson har allerede vendt blikket mot den kommende OL-sesongen. Sveriges langrennsstjerne har en plan for hvordan hun skal ta det neste steget.

Helgens verdenscupavslutning i Sveits går uten Karlsson. 21-åringen sliter fortsatt med et vondt håndledd etter skaden hun pådro seg på veien mot VM-bronsen på tremila i Oberstdorf.

Hun forlot mesterskapet med tre individuelle medaljer (to sølv og én bronse). Neste år vil hun gi Therese Johaug kamp om gullmedaljene. I VM så Karlsson rivalen vinne alle distanserenn.

– OL blir noe helt annet. Da håper jeg å kunne bytte valør, for å si det sånn, sier Karlsson til Aftonbladet.

Men skal hun tukte Johaug i Beijing-lekene, vet Karlsson at det må perfekte forberedelser til.

– En del av dette handler om at OL går i høyden. Jeg skulle gjerne hatt mer erfaring der. Det er en spesiell situasjon akkurat nå, men jeg håper virkelig at det går an å få det til allerede til sommeren og høsten.

Karlsson legger til at det blir viktig å unngå skader. I vinter har hun hatt sin dose, både i skisporet og på hotellrommet.

– Jeg må prøve å legge en plan for hvordan jeg skal unngå å bli så mye skadd som jeg er blitt. Senest i høst hadde jeg problemer med overbelastninger, beinhinnebetennelse og senere lysken da jeg begynte å gå på snø.

– Jeg vil prøve å gjøre en grundig analyse av hele kroppen og se om det er mangler i mobilitet eller styrke. Så må jeg selvfølgelig gjennomgå totalbelastningen og se om det er noe jeg kan endre i treningen, forteller Karlsson.