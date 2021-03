Benzema reddet Real på overtid

Karim Benzema jubler ellevilt etter å ha gitt Real Madrid seieren over Elche. Foto: Bernat Armangue / AP / NTB

NTB

For andre kamp på rad ble Karim Benzema Real Madrids redningsmann da han med to mål sikret 2-1-seier over bunnlaget Elche lørdag.