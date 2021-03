Norges håndballgutter vant 38-23 mot Chile og tok et nytt steg mot OL-plass

NTB

Norge hadde ingen problemer med å ta seg av Chile i OL-kvalifiseringen i håndball for menn lørdag. Kevin Gulliksen ledet an med ti mål i 38-23-seieren.

Oppsal-gutten herjet for Norge og traff på 10 av 10 skudd. Norge var aldri truet av Chile i lørdagens oppgjør. Norge ledet 19-10 til pause, og rykket ytterligere ifra etter pause, til tross for at det ikke ble like mange mål som i første omgang.

Også Alexander Blonz gjorde en god kamp med seks mål, mens Simen Holand Pettersen og Bjarte Myrhol leverte fire fulltreffere.

Chile holdt tritt med Norge i store deler av andreomgangen, men på tampen rykket de norske ytterligere fra, og til slutt ble det en 15-målsseier.

Kent Robin Tønnesen fikk rødt kort for Norge.

Må unngå stortap

OL-kvalifiseringen spilles i Podgorica, og vinneren av Norges gruppe går inn i den antatt letteste gruppa i OL. Også andreplassen i gruppa gir OL-plass, men da i en antatt vanskeligere gruppe.

Norge vant første kamp 32-20 mot Brasil, og står med fire poeng og full pott. Brasil og Sør-Korea har to poeng hver.

I neste kamp venter Sør-Korea for Norge. Dersom Norge unngår stortap der, eller Brasil ikke slår Chile, er OL-plassen sikret.

Etterlengtet OL-plass

De norske håndballgutta har spilt seg opp i verdenstoppen de siste årene, men sist gang Norge deltok i OL i håndball for menn var i 1972.

Førsteplass i kvalifiseringen sender Norge inn med allerede kvalifiserte Japan, Bahrain og Egypt og to kvalifiseringslag til.

Regjerende verdensmester Danmark, Spania (tittelforsvarer i EM) og Argentina er nasjoner som har booket seg inn i den andre OL-gruppen.

OL spilles med to grupper med seks deltakere. De fire beste i hver pulje går til kvartfinale.