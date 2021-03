Martin Ødegaard vil unngå Qatar-boikott: – Usikker på hvor mye oppmerksomhet det hadde fått

NTB

Martin Ødegaard roser det norske engasjementet i Qatar-saken, men tror ikke boikott er veien å gå for å få til endringer hos neste års VM-vert.

Den ferske Norge-kapteinen Ødegaard fikk spørsmål om Qatar og VM da han lørdag stilte til digital pressekonferanse fra London.

– Jeg tror alle er enige om hva man vil oppnå, som er å forbedre ting. Så jeg tenker at det viktigste er å diskutere hvordan man best kan få til endringer, om det er boikott eller ikke. Personlig tenker jeg at det er best å unngå boikott og være til stede, sa Ødegaard og fortsatte:

– Vi er et land som ikke har vært i VM på 20 år. Om vi skulle ha boikottet nå, før en kvalifisering i det hele tatt har startet, så er jeg usikker på hvor mye oppmerksomhet det hadde fått. Jeg tenker at det er andre måter å gjøre det på for å forsterke budskapet. Men det er en veldig bra at det er en diskusjon, og at så mange i landet her bryr seg. Jeg er stolt over å være norsk.

Het debatt

Debatten om neste års kontroversielle VM i Qatar har blusset opp for fullt her hjemme. Norges Fotballforbund støtter ikke en boikott, men vil avholde ekstraordinært ting 20. juni for å drøfte saken.

En rekke eliteserieklubber har fattet vedtak om støtte til en VM-boikott, men en slik avgjørelse vil neppe bli banket gjennom på søndagens forbundsting. Mest trolig får NFF det som de vil med Qatar-mesterskapet som hovedtema på et eget ting før sommeren.

Qatar har i mange år fått kritikk blant annet for arbeidsforholdene fremmedarbeidere opplever. Det er også blitt stilt kritiske spørsmål om måten landet ble tildelt fotball-VM på i 2010.

– Vil påvirke

Ødegaard har allerede diskutert temaet med andre landslagsspillere. Han mener mange i laget bryr seg og er interessert i å påvirke.

– Jeg har allerede snakket litt med noen av gutta og hørt hva folk tenker, men det blir naturlig å ta opp i fellesskap på samling. Det tenker jeg også Ståle kommer til å gjøre. Det vil være naturlig at det blir noen diskusjoner om det og hva vi som lag kan gjøre for å få til endringer, svarte han på spørsmål fra NTB.

Landslagssjef Ståle Solbakken mener en boikott er feil virkemiddel, men vil ha full respekt for spillere som mener det motsatte.

– Qatar må vi diskutere. Spillerne er òg opptatte av det, så går det en grense på hva spillerne kan bruke av tid og ressurser på det med tanke på at vi også skal gjøre noe annet, sa Solbakken fredag.