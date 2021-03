Danskene heller mot boikott av fotball-VM i Qatar

Over 40 prosent av danskene vil ha boikott av fotball-VM i Qatar neste år. Foto: Magnus Aabech / NTB

NTB

Over 40 prosent av danskene mener at Danmark bør holde seg borte fra fotball-VM i Qatar neste år, ifølge en meningsmåling.

Mens 44,4 prosent svarer ja, er det 31,1 prosent som er imot en boikott. Rundt en firedel svarer at de ikke har noen mening, ifølge Voxmeter-målingen, som er gjennomført på oppdrag fra det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Debatten om Qatar, tildelingen av mesterskapet og situasjonen for menneskerettighetene har vært særlig heftig i Norge de siste ukene. Men også i Danmark har diskusjonen skutt fart, rundt to uker før Danmark – i likhet med Norge – tar fatt på VM-kvalifiseringen.

Det er dansker over 65 år som er mest for boikottlinjen, mens det er et flertall imot i aldersgruppen 18-34.

Det danske fotballforbundet DBU har sagt et klart og tydelig nei til boikott av Qatar-VM neste år og argumenterer for en dialoglinje. Og i motsetning til i Norge har ikke de enkelte danske klubbene engasjert seg like sterkt.

Danskene mener for øvrig at det er idretten, og ikke politikerne, som må bestemme om Danmark eventuelt skal boikotte fotball-VM neste år.

Målingen er tatt opp mellom 5. og 11 mars, og 1024 personer er spurt.