Zuccarello med tre målgivende pasninger i Wild-seier

Mats Zuccarello, her med ryggen til, var sentral i Minnesota Wilds seier over Arizona Coyotes på hjemmebane St. Paul natt til lørdag. Foto: Stacy Bengs / AP / NTB

NTB

Mens det var målløst i de to første periodene, bidro Mats Zuccarello sterkt til at Minnesota Wild til slutt vant 4–0 over Arizona Coyotes på hjemmebane.