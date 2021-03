VIF-forslag til tinget: Vil pålegge fotballen å politianmelde rasisme

NTB

Vålerenga foreslår at norsk fotball tar hardere grep for å bekjempe rasisme og hatefulle ytringer når forbundstinget samles søndag.

«NFF skal starte et arbeid for å sikre anmeldelsesplikt til politiet overfor brudd på hatparagrafen» heter det i Vålerengas forslag.

– I fjor fikk vi dessverre se flere rasismetilfeller i norsk fotball. Selv om dette også er et problem i samfunnet, må fotballen også gjøre strukturelle grep her. Historiene om rasisme gjør inntrykk, sier klubbdirektør Harriet Rudd i Vålerenga Fotball og legger til at det sannsynligvis er store mørketall.

– Ved anmeldelsesplikt kan det også settes en ny standard for hva man synes er greit og ikke greit å si i idretten.

Tomme tribuner

Det var tre rasismesaker i norsk fotball i fjor. Start fikk bot etter at en tilskuer kom med rasistiske tilrop mot Sandefjord-spiller Brice Wembangomo.

Aalesund og Sandefjord måtte spille en kamp for tomme tribuner etter rasistiske episoder inntraff under deres hjemmekamper.

Vålerenga har også fremmet et forslag om at Norges Fotballforbund (NFF) skal jobbe for å få inn et krav i Norges idrettsforbunds lover om å synliggjøre likestilling. Det vil si å dokumentere satsing på jentefotball.

Utreder

I forslaget heter det at NFF skal utrede forskjeller i økonomisk satsing på jenter og gutter i fotballen. Oslo-klubben ser for seg at resultatet av utredningen skal være klart ved neste forbundsting.

– Vi hører historier om jenter og kvinner som får tildelt dårligere baner, dårligere treningstider og har dårligere økonomi enn menn og gutter. Det vil vi gjøre noe med, sier styreleder Karin Yrvin i Vålerenga Fotball.

– Vi vil ha et mer systematisk arbeid for likestilling i idretten, sier hun.