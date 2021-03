Eliteserien i fotball: Sesongstarten utsatt til første helgen i mai

NTB

Det blir ikke påskestart for Eliteserien i fotball. Forbudet mot treningskamper fører til en snau måneds utsettelse.

Eliteseriefotballen skal rulle den første helgen i mai, opplyser Norges Fotballforbund i en pressemelding. Opprinnelig var åpningsrunden satt til 2. påskedag (5. april).

Også 1. divisjon blir satt på vent i fire uker. 6. april var planlagt oppstart på nivå to.

– Vi har stor forståelse for at i en krevende situasjon med økende smitte i deler av landet at fotballen må være med å redusere reiseaktivitet. Vi utsetter derfor all seriespill til mai. Dialogen med myndighetene er god, men signalene vi har mottatt går tydelig i en retning om at det er for tidlig å åpne opp, sier NFFs konkurranseavdeling Nils Fisketjønn og fortsetter:

– For å skape forutsigbarhet tar derfor fotballen dette nå til etterretning og utsetter oppstarten. Under rådende omstendigheter kommer opprinnelig oppstart for tidlig.

Uforsvarlig

Det er forbudet mot treningskamper som tvinger fram utsettelsene. Nekten ble innført etter klar anbefaling fra Helsedirektoratet 19. februar.

Allerede noen dager senere ble Toppserien og 1. divisjon for kvinner utsatt. Det ble pekt på at det var både sportslig og medisinsk uforsvarlig å starte opp seriesesongen uten treningskamper i forveien.

3. mars var idretten i møte med statsminister Erna Solberg (H). Der var blant annet treningskamper et tema. NFFs elitedirektør Lise Klaveness uttrykte positive toner etterpå og spådde oppstart allerede før 15. mars.

– Jeg synes Solberg og (Abid) Raja uttrykte en forståelse for at det er en yrkesgruppe som må på jobb, sa hun til NTB.

Fikk ingen drahjelp

Men smittesituasjonen hjalp ikke fotballens sak, og det kom aldri noen lettelser som gjorde det mulig å få i gang treningskampene tidsnok til seriestarten tidlig i april.

– Vi må selvsagt lytte til bekymringen regjeringen ytret i dag og konstaterer at vi ikke fikk noe positivt svar. Det var ingenting på dagens pressekonferanse som gjorde at vi blir særlig optimistiske, sa Klaveness etter tirsdagens koronaoppdatering fra regjeringen.

Heller ikke i fjor ble det fotballstart i påsken.

Slik ser 1. runde ut i Eliteserien: Stabæk – Odd, Bodø/Glimt – Brann, Haugesund – Tromsø, Kristiansund – Lillestrøm, Mjøndalen – Sandefjord, Rosenborg – Strømsgodset, Sarpsborg 08 – Viking, Vålerenga – Molde.

Åpningsrunden i 1. divisjon er satt opp slik: HamKam – Stjørdals-Blink, Jerv – KFUM, Ranheim – Grorud, Sogndal – Ull/Kisa, Strømmen – Raufoss, Aalesund – Bryne, Åsane – Fredrikstad, Sandnes Ulf – Start.