Sørloth traff tverrligeren da Liverpool gikk videre i sjansebonanza

Liverpool og Diogo Jota er klare for kvartfinale i mesterligaen. Foto: Laszlo Balogh / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Liverpool er klar for kvartfinale i mesterligaen etter sammenlagt 4-0 over Leipzig i åttedelsfinalen. Onsdag ble det 2-0-seier i et sjanse-fyrverkeri.