Rekord-Haaland sendte Dortmund til kvartfinale: – Kanskje er det karma

Erling Braut Haaland filmer seg selv med trofeet som kampens spiller etter å ha ført Borussia Dortmund til kvartfinale i mesterligaen med to nye mål mot Sevilla. Han er nå tidenes mestscorende norske mann i turneringen. Foto: Martin Meissner, Pool via AP / NTB

Erling Braut Haaland scoret to ganger og satte norsk målrekord i mesterligaen da Borussia Dortmund spilte 2-2 mot Sevilla og avanserte til kvartfinalen.

Tyskerne vant 5-4 sammenlagt på en kveld der Haaland stjal de fleste overskriftene. Han scoret fire av de fem målene som senket Sevilla og hisset på seg motspillerne med sin målfeiring etter straffesparket som ga 2-0-ledelse tirsdag.

Flere av dem mente han hånet keeper etter å ha scoret i annet forsøk. Yassine Bounou reddet første gang, men hadde beveget seg ut fra streken for tidlig.

– Hadde han ikke jukset første gang så ville jeg scoret. Da han skrek i ansiktet mitt etter redningen, tenkte jeg at det ville være enda bedre å score i neste forsøk. Jeg vet ikke hva jeg ropte til ham, for jeg ropte det samme som han sa da jeg misset, sa Haaland i et intervju vist på Viaplay.

– Kanskje er det karma.

Ikke bare passerte han Ole Gunnar Solskjær som tidenes mestscorende norske mannlige spiller i den gjeveste europacupen. 20-åringen fra Bryne satte også fire rekorder i mesterligaen i sitt målshow onsdag kveld:

* Haaland er den raskeste til å score 20 mål i mesterligaen. Det klarte han på 14 kamper. Den tidligere rekorden hadde Harry Kane med 24 kamper.

* Haaland er den yngste spilleren som når 20 Champions League-scoringer med sine 20 år og 231 dager. Tidligere tilhørte bestenoteringen Kylian Mbappé, som var 21 år og 355 dager da han rundet 20 mål.

* Haaland er den yngste spilleren som scorer i seks kamper på rad i mesterligaen.

* Haaland er den første noensinne som scorer minst to mål i fire kamper på rad.

Avgjørende

Selv om han har langt igjen til målmaskiner som Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, er det ingen tvil om at Haaland har fått en pangstart på sin mesterligakarriere.

Han scoret også et meget viktig mål da han gjorde 1-0 mot spillets gang og i stor grad drepte Sevillas sjanse for å kunne ta seg videre. 34 minutter var spilt da han på klassisk Haaland-vis bredsidet ballen i mål på pasning fra Marco Reus.

Før det var det de spanske gjestene som hadde vært friskest og best. Sevilla startet kampen aggressivt og kom særlig til mange sjanser fra innlegg. Dortmund hadde nok med å holde unna.

Så dummet Sevilla seg ut da de forsøkte å spille seg ut bakfra. Dortmund brøt høyt og ekspederte ballen kjapt fram til Reus. Han spilte ballen 45 grader ut til Haaland, som var på rett sted til rett tid.

VAR-drama

Haaland var på farten igjen like etter pause, men det skulle ta noen minutter før han omsider kunne bokføre sin 2-0-scoring. Den kom etter to forsøk fra straffemerket og en bisarr samling VAR-avgjørelser.

Først satte nordmannen ballen i mål på kunstnerisk vis etter å ha spilt vegg med Thorgan Hazard. Dommer Cüneyt Çakir ble imidlertid beordret bort til VAR-skjermen for å se på situasjonen. Han valgte å annullere målet fordi Haaland løp ned Fernando og i stedet dømme straffespark for en forseelse mot Haaland ett minutt tidligere.

Fra ellevemeteren banket Haaland til lavt mot det høyre hjørnet, men Bounou reddet både straffesparket og returen fra nordmannen.

Minuttet senere var Cakir framme ved skjermen igjen, og han konstaterte at Sevilla-keeperen hadde forlatt målstreken for tidlig. Haaland fikk en ny sjanse, satte ballen samme sted, og denne gangen var ikke keeperen raskt nok nede i hjørnet til å stoppe skuddet, selv om han berørte ballen med fingertuppene.

– Jeg var litt nervøs da jeg skulle skyte igjen, medga Haaland.

– Det var en tøff kamp. Jeg er sliten nå, men det føles veldig stort å være videre.

Dramatikk helt til slutt

Sevilla lot seg ikke vippe av pinnen av to scoringer, og gjestene skapte spenning igjen.

Emre Can la Luuk de Jong i bakken på klønete vis, og dommeren blåste for straffe. Den hamret Youssef En-Nesyri i mål via tverrliggeren, og et ørlite Sevilla-håp var tent.

Dortmund hadde også mer på lager i den intense kampen, og Jude Bellingham var nær det store etter 80 minutter. Hans brassespark gikk stang-ut.

En ny, stor Dortmund-sjanse kom fire minutter senere. Keeper Bounou var meget god da han stupte ned og avverget skuddforsøket fra Mahmoud Dahoud.

På tampen ble det meget dramatisk. Sevilla utlignet til 2-2 med en knallheading fra En-Nesyri fem minutter på overtid, og minuttet senere sto gjestenes spillere i kø for å hamre inn 3-2. Men Dortmund-keeper Marwin Hitz stoppet Sevilla-forsøkene, og dermed blir det kvartfinale på Haaland og lagkameratene.