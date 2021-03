Alpinlegendens private sorg: Foreldrene valgte å dø sammen

Peter Müller vant verdenscupen i utfor sammenlagt tre ganger. Han ble verdensmester i 1987 i Crans-Montana i Sveits. I tillegg vant han to VM-sølv og to OL-sølv i 1984 i Sarajevo og i 1988 i Calgary.

En av tidenes beste alpinister, sveitseren Peter Müller, opplevde sitt livs mareritt da både moren og faren ønsket å avslutte livet for seks år siden.

I et intervju med den sveitsiske avisen Blick forteller Müller om den vonde tiden.

– Det var veldig tøft. Min far hadde kreft. Til jul fortalte han at han ville reise herfra. Hans begrunnelse var at han ikke lenger kunne fiske, sykle, stå på ski, og at alle hans venner likevel ville dø snart, forteller den tidligere stjernealpinisten.

Val Gardena, Italia, desember 1978. En glad Erik Håker etter å ha vunnet World Cup Utfor i Val Gardena. Her løftes han opp av (t.v.) Peter Müller, Sveits som ble nr. 2, og tredjemann Ken Read, Canada. Foto: UPI - L.Mellace. Les mer Lukk

Peter Müller vant verdenscupen i utfor sammenlagt tre ganger. Han ble verdensmester i 1987 i Crans-Montana i Sveits. I tillegg vant han to VM-sølv og to OL-sølv i 1984 i Sarajevo og i 1988 i Calgary.

– Hun kunne ikke forestille seg et liv uten ham

I intervjuet med Blick forteller han at faren tok kontakt med en organisasjon som praktiserer aktiv dødshjelp.

Da moren kort tid senere fortalte at heller ikke hun ønsket å leve lenger etter 65 års ekteskap, men ta farvel sammen med sin kjære, raste livet sammen for sønnen.



– Hun kunne ikke forestille seg et liv uten ham, forteller Müller.

Ekteskapet raknet



Etter å ha snakket med begge foreldrene om deres felles dødsønske, ble livet snudd på hodet. Etter hvert innså han at foreldrene ikke ville ombestemme seg.

– Det var ikke lenger mulig, de var i tunnelen, og det var deres uttrykkelige ønske. Jeg prøvde å se henne regelmessig sammen med døtrene mine. Men jeg klarte ikke lenger å sove.

I 1993 opplevde Peter Müller at hans første datter fikk tarmblokkering. Det sto om livet, men etter en seks timer lang operasjon, overlevde datteren.

Syv år senere raknet ekteskapet, noe han omtaler som «det største nederlaget i sitt liv.» Peter Müller er i dag 63 år gammel.



Les også: