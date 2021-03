Fotballdommer utestenges etter skandalekamp i mesterligaen

NTB

En av dommerne som ledet mesterligakampen mellom PSG og Istanbul Basaksehir straffes for upassende oppførsel og utestengelse ut inneværende sesong.

Det opplyser Det europeiske fotballforbundet (Uefa), som har konkludert i disiplinærsaken rom ble opprettet etter oppgjøret i desember i fjor.

Den rumenske fjerdedommeren Sebastian Coltescu utestenges fra å ta dommeroppdrag ut inneværende sesong.

Spillerne fra både hjemmelaget PSG og tyrkiske Basaksehir forlot banen i protest mot det de mente var rasistiske uttalelser fra Coltescu mot det tyrkiske lagets assistenttrener Pierre Webo under mesterligakampen i Paris i desember i fjor. Coltescu sa ute på banen at han hadde brukt ordet «negru» og forklarte det med at «det betyr svart».

Uefa har konkludert med at fjerdedommeren ikke gjorde seg skyldig i rasisme, men at han oppførte seg upassende og ikke slik det kan forventes av Uefa-dommere.

Coltescu må som en del av straffen også delta i et tilpasset utdanningsprogram.

I tillegg har Octavian Sovre, som også var dommer i kampen, mottatt en reprimande for sin opptreden. Sovre skal også delta i det samme utdanningsprogrammet.

Kampen mellom PSG og Istanbul Basaksehir ble fullført påfølgende dag etter at et nytt dommerteam var på plass.¨