Slik kan Klæbo likevel få VM-gullet fra femmila

Aleksandr Bolsjunovs stav knakk etter at en berøring fra Johannes Høsflot Klæbo hadde ført den mellom beina på russeren. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Norges Skiforbund forbereder en anke på avgjørelsen om å diske Johannes Høsflot Klæbo fra gullet på VM-femmila. En endelig avgjørelse kan komme først fredag.

For at anken skal bli tatt opp til vurdering må den leveres innen klokken 16.41 tirsdag, 48 timer etter at den offisielle resultatlisten fra søndagens VM-drama var klar. Deretter vil en nedsatt appellkommisjon bruke inntil 72 timer på å ta en avgjørelse.

Skiforbundet jobber nå med å utforme anken. Den prosessen er en rekke personer bidragsyter til, ifølge VG : Klæbo selv, sprintlandslagstrener Arild Monsen, langrennssjef Espen Bjervig, leder av langrennskomiteen i Skiforbundet, Torbjørn Skogstad, og leder i Skiforbundets regelkomité for langrenn til det internasjonale skiforbundet, Torbjørn Broks Pettersen.

– Vi synes vi har en bedre og bedre sak. Vi må bare bøye oss for juryen, men vi vil prøve det her videre. Vi synes Johannes fortjener det, sier Monsen til Aftenposten.

– Det ser mer og mer ut som en obstruksjon fra Bolsjunov. Vi har sett flere filmsnutter av det veivalget han gjør. Jeg synes han strekker det langt, fortsetter han.

Upartiske

Anken sendes altså til appellkommisjonen i Det internasjonale skiforbundet (FIS). Lederen for regelkomiteen for langrenn i FIS, tyske Karl-Heinz Lickert, skal velge tre medlemmer fra komiteen som skal utgjøre appellkommisjonen.

Lickert kan selv være et av medlemmene.

FIS-toppen opplyser til NTB at kommisjonen som velges er ulik fra gang til gang, og at de ikke vil gå ut med hvem som velges.

– Det er for at de skal få jobbe i fred, sier FIS-direktør Pierre Mignerey til Aftenposten.

Medlemmene skal være upartiske, som i dette tilfellet betyr at de ikke kan være norske eller russiske. Avgjørelsen, som blir tatt av et flertall i kommisjonen, kan ankes videre til FIS-domstolen.

Stavbrudd

Klæbo ble disket etter en hendelse med Aleksandr Bolsjunov inn på oppløpet under søndagens VM-femmil.

Bolsjunov ledet, men ble passert på utsiden av Klæbo. I passeringen var Klæbo borti Bolsjunovs stav, og det førte til at den gikk mellom russerens bein og knakk.

Russland leverte raskt en protest til rennjuryen etter hendelsen.

Juryen mente Bolsjunov var foran og hadde rett til å velge korridor, og konkluderte derfor med at Klæbo var ansvarlig for episoden. Trønderen ble disket fra sin aller første femmilsseier. En norsk protest ble deretter avvist.

Iversen støtter anke

I og med at Klæbo ble disket, rykket Emil Iversen opp på listene og ble kåret til verdensmester. Han var tydelig på at han ikke mente avgjørelsen var rett, og sier at han støtter en anke fra Norges Skiforbund.

– Det stiller jeg meg bak. Det har absolutt ingenting å si. Uansett hva anken blir, mister jeg ikke medaljen. Det er derfor jeg er veldig blid. Det går helt fint om de bytter det, sa han til NTB etter avgjørelsen.

Tidligere i vinter ble en kommisjon satt ned etter at det slovenske forbundet anket diskingen av Anamarija Lampic på sprinten i Val Müstair 1. januar. Hun ble disket for å ha felt Nadine Fähndrich i en sving.

Anken ble delvis tatt til følge. Appellkommisjonen valgte å fjerne diskingen, men i stedet gi Lampic ett gult kort for hendelsen.