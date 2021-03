Solskjærs triumf: Ingen andre har flere seire enn tap mot Guardiola

NTB

Etter triumfen mot Manchester City søndag, kan Ole Gunnar Solskjær smykke seg med noen rykende ferske rekorder mot byrivalen og managerlegende Pep Guardiola.

Ifølge statistikktjenesten Opta , er Solskjær nemlig den første treneren i Manchester Uniteds historie som har vunnet sine tre første bortekamper i alle turneringer mot de lyseblå.

Etter å ha blitt konfrontert med rekorden etter kampen, ville ikke Solskjær fokusere så mye på det blant jubelen etter seieren.

– Det er så mange rekorder som blir kastet rundt, men det betyr så lite i det store og det hele, sa Solskjær til TV 2.

I tillegg er Solskjær den eneste blant 67 managere som har spilt tre eller flere kamper mot Pep Guardiola, som innbyrdes har slått Guardiola mer enn han har tapt.

Solskjær har vunnet fire kamper og tapt tre for den spanske stjernemanageren og har hatt et grep om den interne kampen mellom de to i løpet av sin tid på Old Trafford.

Solskjærs meritter mot Manchester City både som spiller (i kamptroppen) og manager:

Seire: 4

Uavgjort: 3

Tap: 6