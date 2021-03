Straffespark og Shaw-magi ga Solskjær ny triumf mot Guardiola og City

Både Bruno Fernandes og Luke Shaw kom på scoringslisten søndag. Foto: Dave Thompson / Pool via AP / NTB

NTB

Manchester United tok vare på sjansene sine og slo et tamt Manchester City 2-0 søndag. Det betyr at seiersrekken til de lyseblå på 21 kamper er over.