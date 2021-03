Russisk trener: Helt riktig å diske Klæbo

NTB

Russland-treneren Egor Sorin sier det var riktig å ta fra Johannes Høsflot Klæbo femmilsgullet. Han forteller at Aleksandr Bolsjunov fortsatt er opprørt.

– Det er en rett avgjørelse, for denne episoden endte med at Aleksandr brakk staven. Vi vet at Klæbo ikke gjorde det med vilje, men han må tenke i forkant, sa Sorin etter at juryavgjørelsen ble kjent.

Juryen endte med å diskvalifisere Klæbo for episoden som endte med Bolsjunovs stavbrudd på oppløpet. Norge har protestert.

– Hvis Bolsjunov er foran, så vil han velge den høyre korridoren. Klæbo må tenke på forhånd. Det er grunn til diskvalifisering, sa Sorin.

Bolsjunov gråt i målområdet, og det at han får sølv i stedet for bronse, redder ikke humøret hans. Russeren vil likevel stille på medaljeseremonien, som han varslet boikott av hvis Klæbo ikke ble diskvalifisert.

– Han er opprørt, det er ikke så stor forskjellige på bronse og sølv for ham, sa Sorin.