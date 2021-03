Hovland raste på listene etter marerittrunde – helt motsatt for Ventura

Viktor Hovland, i aksjon under Arnold Palmer Invitational i Orlando. Foto: John Raoux / AP / NTB

NTB

Viktor Hovland er ute av seierskampen etter en runde fem slag over par i Arnold Palmer Invitational. Kristoffer Ventura leverte en kjemperunde og klatrer.

Hovland lå på tredjeplass, to slag bak lederen før lørdagens runde. Men alt gikk galt dagen etter at han gikk en svært god runde på golfbanen i Orlando. Hovland hadde seks bogeyer, en dobbeltbogey og bare tre birdier.

Dermed raser han nedover listene til en 35.-plass med to slag under par totalt. Ventura klatrer på sin side 30 plasser til en 23.-plass etter sin gode runde, og er fire slag under par totalt.

Lee Westwood leder, elleve slag under par.

Gikk galt fra start

Allerede på første hull tydet mye på at Hovland ville få en tung dag. Nordmannen slo seg rett i bunkeren, videre i en ny bunker, men berget par på hullet.

Så fulgte han opp to bogeyer og like mange bogeyer fra hull tre til seks, før det gikk helt galt på hull åtte. Hovland slo seg ut i skogen på førsteslaget, og i forsøket på å berge inntrykket slo han ballen i vannet på tredje slag.

Det ble dermed en dobbeltbogey på det hullet, noe som gjør at nordmannen raser ned på resultatlistene etter halvspilt lørdag.

På de ni siste hullene gikk det ikke langt bedre. Det ble fire nye bogeyer, blant annet på sistehullet, og bare en birdie.

Ventura-show

Ventura var derimot brennheit fra start til slutt.

Der det torsdag og fredag spøkte for å i det hele tatt klare cuten og komme seg videre i PGA-turneringen i helgen, herjet Ventura lørdag.

Han åpnet glitrende med birdie på hull 1 og 2, før det ble en seig bogey på hull 3. Den rettet han opp umiddelbart med birdie på hull 4, par på hull 5, før det ble birdie på både hull 6 og 7.

Så fulgte tre strake par, før det igjen ble birdie på hull 11 og 12. Par på 13 og 14 ble etterfulgt av en sur bogey på hull 15.

Ventura var nære birdies på de tre siste hullene, men det ble tre par som avsluttet en meget god lørdagsrunde.

Totalt endte Ventura dagen fem slag under par. Han er fire slag under par sammenlagt.