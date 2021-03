Solskjær før Manchester-derbyet: – Fokuset er på kampen og ikke hvor vi ender

NTB

Gapet opp til serieleder Manchester City er på 14 poeng for Manchester United. Ole Gunnar Solskjær er klar på at fokuset inn mot søndagens derby kun er kampen.

Tabellsituasjonen får de røde djevlene ikke gjort noe med, sa Solskjær på fredagens pressekonferanse.

– Vårt fokus er bare på denne kampen, ikke på hvor vi ender opp på tabellen, sa nordmannen.

For det begynner å bli et hav av poeng opp til serieleder City for United. Med elleve kamper igjen, ligger City 14 poeng foran United. Med City-seier søndag er det 17 poeng opp med ti kamper igjen.

– Vi vil være den beste utgaven av Manchester United. City er langt foran oss i serien og er i kjempeform. Jeg kan bare kontrollere hva som skjer i United. Vårt mål er å fortsette å utvikle oss og komme til finaler og vinne trofeer, sa Solskjær.

Han opplyste også på pressekonferansen at David de Gea ikke rekker oppgjøret. Keeperen er hjemme i Spania for å bli pappa. Barnet kom til verden torsdag.

Dermed fortsetter Dean Henderson mellom stengene.

– Jeg kommer til å gi David den tiden han trenger før han kommer tilbake. Det var ikke et spørsmål engang da han sa han ville til Spania. Dean er klar, så David kan bruke tid. Vi må huske på at han er et menneske også, sa Solskjær.