Kombinertgjengen endrer ikke på testregimet i Oberstdorf

Sportssjef Ivar Stuan mener sjansen for smitte er minimal i Oberstdorf.

NTB

Halvor Egner Graneruds positive test har ikke gjort at kombinertleiren endrer på rutinene. Ivar Stuan mener sjansen for smitte er minimal.

– Vi følger testregimet vi har hatt hele veien og er pålagt. Vi bor for oss selv på vårt eget hotell der ingen andre bor eller kommer inn. De som jobber på hotellet, testes hver uke og lever i egne kohorter med vaktordninger. Vi har gjort det som er mulig å gjøre. Sjansen for at vi kommer borti noe, mener vi er minimal. Så lenge jeg har munnbindet på, sier han til NTB og ler.

Stuan og flere norske utøvere har gjort intervjuer i pressesonen uten munnbind. Det har gjort at de har fått en advarsel fra Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Dermed fortsetter kombinerttroppen å teste seg annenhver dag ut mesterskapet. Hopplaget har besluttet å teste seg hver dag fram til konkurransene er over i VM-byen.

– Jeg skjønner at hoppfolket tester seg hver dag. De har hatt smitte i troppen. Kommer det noe mer, er det viktig å få det fort vekk, sier Stuan.

I løpet av fredagen er det gjennomført 20.000 tester i Oberstdorf. Ni av dem har vært positive.