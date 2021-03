Therese Johaug slår tilbake mot svensk kommentator

Aftonbladet-kommentator Petra Thorén kalte Therese Johaug og den norske landslagsledelsen for feige før torsdagens VM-stafett. Johaug er langt ifra enig med svensken.

– Jeg er ikke feig, sa Johaug etter torsdagens stafett, ifølge VG.

Utspillet til Johaug kommer etter at Petra Thorén, kommentator i den svenske avisen Aftonbladet, kalte det norske stafettuttaket feigt.

Thorén mente det var feigt av både Johaug og den norske landslagsledelsen å ikke sette Johaug på ankeretappen på stafetten. I stedet måtte junior og VM-debutant Helene Marie Fossesholm (19) gå den avgjørende etappen.

– Hvor er motet, Therese Johaug, spurte Thorén i kommentaren.

Stafetten endte med et suverent norsk gull. Forhåndsfavoritt Sverige endte på sjetteplass, to minutter bak Norge. Smørebom på klassisketappene frarøvet svenskene å kjempe om medaljene.

Etter stafetten ble Johaug konfrontert med utspillet til den svenske kommentatoren.

– Hun går ut med en krass melding, og feigt og feigt, vi tenkte hva som er best for laget. Grunnen til at vi vinner er at vi kjører vårt sterkeste kort på tredjeetappen og at vi fikk en luke. Da kan du spørre hvor feigt det er. Rett og slett, sier Johaug til VG.