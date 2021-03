Svenskene reagerer: – Fryktelig usportslig

Heidi Weng braste inn i intervjusonen med et jubelrop, da NRK var ferdig med å intervjue Frida Karlsson. Det får den svenske landslagssjefen til å reagere.

– Det er fryktelig usportslig. Jentene pratet om det her inne og de var opprørt over det som skjedde, sier Anders Byström til Expressen.

Frida Karlsson hadde nettopp blitt intervjuet av NRK etter den skuffende sjetteplassen, da NRK-reporteren ba Weng om å komme til mikrofonen.

– Jaaaaaaaaa! Var ikke det deilig? roper Weng, mens Karlsson rolig beveger seg til nestemann i pressesonen.

– Man må forstå at de er glade også, men... jeg synes man burde vise respekt etter den nedturen vi hadde i dag, som svir for alle. Det kjennes bare som at det er dumt og stygt gjort. Nei, kjedelig, sier Byström videre.

Byströms uttalelser provoserer den norske landslagstreneren.

– Om han sier det er dårlig sportsånd, synes jeg det er lavmål fra ham. Han som en ansvarlig leder bør fremstå bedre enn dette og heller hedre den norske prestasjonen. Jeg er sjokkert, det må jeg si, sier Iversen til VG.

Landslagstreneren poengterer at intervjuet med Karlsson avsluttes, og at Weng fikk beskjed om å tre inn.

– Jeg håper Anders er sitert feil, dette skal jeg ta en prat med ham om, fortsetter Iversen.

Karlsson tok hendelsen svært fint, og mente jubelen var forståelig.

– De feirer sitt gull, det hadde vi også gjort. Dette er ikke noe å bli sint for, sa Karlsson diplomatisk.