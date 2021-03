Kombinertsjefen og Norge fikk advarsel etter smittevernbrudd

NTB

Kombinertlandslagets sportssjef Ivar Stuan har brutt reglene om bruk av munnbind under ski-VM. Nå har han fått en advarsel, melder NRK.

Stuan og flere norske utøvere har gjort intervjuer i pressesonen under VM uten det pålagte munnbindet. Det har vakt reaksjoner i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Kombinertsirkusets renndirektør Lasse Ottesen varslet tirsdag at smittevernbruddene ville bli sett nærmere på. Og nå har man konkludert i saken.

– Vi har hatt en fin dialog med Stuan og fått forklaringen hans. Vi har sett internt at noe desinformasjon har skjedd i området her i mixed zone ved et par anledninger, og derfor har vi valgt å gi Norge en advarsel i denne omgang, sier Ottesen til NRK.

– Det er en advarsel i dag, men hvis det skjer flere ganger, så vil vi sette oss ned og gi kraftige bøter eller at vi drar inn akkreditering, tilføyer han.

I en uttalelse til NTB torsdag bekrefter FIS at det har gått ut en klar oppfordring til samtlige nasjoner om å overholde munnbindreglene.

«Samtlige lag har blitt minnet på å bruke munnbind til enhver tid, også i TV-intervjuene. Denne saken er diskutert med det norske laget, og alt er ryddet opp i. På dette tidspunktet vil ingen akkrediteringer bli inndratt, men denne muligheten forblir åpen ved svært alvorlige/gjentatte brudd på coronaprotokollen», heter det der.

Onsdag ble det kjent at Norges hoppstjerne Halvor Egner Granerud er coronasmittet. I tillegg reiste hele den italienske VM-delegasjonen hjem etter nye smittetilfeller.