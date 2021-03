Landslagslege etter Graneruds positive test: – Vi fortsetter med våre preventive tiltak

NTB

Langrennslandslagets lege, Øystein Andersen, sier at de ikke innfører noen ekstra tiltak etter Halvor Graneruds positive test i ski-VM.

Granerud er én av ni personer som har testet positivt på covid-19 i løpet av mesterskapet. Det er ingen nye positive tilfeller det siste døgnet.

Norges Skiforbund endret ett planlagt fysisk pressetreff til å bli digitalt slik det opprinnelig var tenkt. Det er den ene synlige endringen som ble gjort som følge av Graneruds positive test.

– Vi endret på tidspunktet for offentliggjøring av stafettlaget for kvinner. Utgangspunktet var at det var fornuftig på grunn av tidsaspektet, sier landslagslege Øystein Andersen til NTB.

Gjennomgang

I langrennstroppen har de også tatt en ny gjennomgang av rutinene.

– Vi gjør det som er mulig for å finne balansen mellom smittevern og det å ha et miljø som er akseptabelt for å kunne prestere. Vi har ikke innført noen tiltak ut over det vi har hatt hele tiden, sier Andersen.

– Vil det si at dere føler dere trygge og at dette fungerer ganske greit for dere?

– Ja. Konklusjonen så langt, og med alle forbehold, så har dette fungert bra. Vi fortsetter med det vi har gjort. Vi fortsetter med god hygiene, håndvask og holde avstand. Det er ingen grunn til å gjøre det mer komplisert enn det er, sier Andersen.

Uheldig

Legen understreker likevel at viruset kan ramme selv den mest pliktoppfyllende.

– Når det er sagt så kan man være uheldig. Vi har sagt internt at om alle gjennomfører de preventive tiltakene så kan man uansett oppleve å være uheldig. Det er den klare erfaringen av denne pandemien. Uheldig kan du være uansett hvor flink du er, sier han.