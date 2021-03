Tuchel: – Hyggelig å bli sammenlignet med Klopp

NTB

Foran oppgjøret mellom Liverpool og Chelsea avslører Chelsea-trener Thomas Tuchel at han og Jürgen Klopp ikke er i nærheten av å være så nære som folk tror.

Tyskerne møtes i duell for første gang på ni år når Liverpool tar imot Chelsea til kveldskamp torsdag på Anfield.

Men selv om de tyske trenerne har mye til felles – begge har trent både Mainz og Borussia Dortmund, og duoen er nå trener for hvert sitt topplag i England, kjenner de hverandre ikke så godt som folk kanskje tror.

– Jeg liker Jürgen og har massevis av respekt for ham. Vi har det hyggelig når vi møtes, det er det ingen tvil om, men vi er ikke i nærheten av å være så nære som alle tror, sier Tuchel til Sky Sports.

Begge de to trenerne har senket en hel del trofeer. Tuchel klarte ikke vinne Bundesliga med Dortmund, noe Klopp gjorde to ganger, men Chelsea-treneren har de siste årene smykket seg med to Ligue 1-titler og en Champions League-finale med PSG.

Klopp på sin side har vunnet både Premier League, Champions League, supercupen og klubb-VM med Merseyside-klubben. Derfor har det ikke vært uten grunn at flere har sammenlignet de to tyske trenerne.

– Det er hyggelig å bli sammenlignet, for han er en av de beste trenerne i Europa. På en side er det bra fordi det viser at man har nådd et visst nivå, og på en annen side er det ikke like bra fordi det forteller ikke hele sannheten, sier Tuchel.