Snowboard: Røisland mister VM

Mons Røisland sin sesong er over. Foto: Fredrik Hagen / NTB

En ankelskade gjør at snowboardprofilen Mons Røisland må kaste inn håndkleet foran VM i Aspen neste uke. Han mister resten av sesongen.

Snowboardkjøreren, som for fem uker siden vant sølv i slopestyle i X Games i Aspen, blir ikke å se på startstreken samme sted neste uke, skriver VG.

– Det er utrolig kjedelig. Skikkelig, skikkelig trist, sier Røisland til avisen.

Søndag kom han litt for kort etter et hopp og i stor rotasjon landet slik at ankelen «hang igjen». Han tok MR-bilder tirsdag, og spørsmålet nå er om han må gjennom en operasjon.

Svaret får han etter alt å dømme etter en legekonsultasjon på Olympiatoppens toppidrettssenter i Oslo onsdag ettermiddag. I tillegg til at VM ryker, blir ikke Røiseland å se i bakken resten av denne sesongen.

VM i Aspen starter med kvalifisering slopestyle for snowboard og halfpipe friski med Birk Ruud onsdag 10. mars.