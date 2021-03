Jelena Välbe lei av sosiale medier: Ber egne utøvere reise hjem

– Når folk bruker fem timer om dagen før de går til start, fungerer verken armene eller beina, tordner Ski-Russlands sterke kvinne, etter en så langt skuffende russisk innsats i ski-VM i Oberstdorf.

Den tidligere russiske medaljevinneren og nå sjef for Russlands langrennslandslag, er i harnisk over hvor mye tid hennes egne landsmenn og -kvinner bruker på mobilen.

Bedre blir det ikke av at Russlands medaljefangst under Ski-VM i Oberstdorf så langt har vært en stor skuffelse.

Vil frata utøverne mobilen

I et intervju med russiske Sport-Express tar hun et oppgjør med det hun mener er en ukultur innad i den russiske landslagstroppen. Välbe regnes som den mektigste personen i Russlands langrennsmiljø.

– I OL og VM vil jeg ta telefonene fra utøverne. Når folk bruker fem timer på det om dagen før de går til start, fungerer verken armene eller beina. Hvem trenger disse sosiale mediene, spør Välbe.

Hun legger sarkastisk til at utøvere som er mer opptatt av dette enn av å prestere og forberede seg, i stedet kan reise hjem og starte som bloggere.

– Jeg håper det var en spøk

Nettavisen har oversatt intervjuet med presidenten i Det russiske skiforbundet og stilt spørsmål til russiske Julija Stupak om hva hun tenker om Välbes frontalangrep.

– Jeg håper det var en spøk. For meg er ikke bruken av telefonen et problem. Jeg trenger den bare til å snakke med familien min. Sosiale medier er ikke så viktig for meg nå. Det som er viktig for meg er å komme i god form, sier Stupak til Nettavisen.

Måtte beklage Bolsjunovs overfall



Da Jelena Välbe var aktiv på 1990-tallet var hun den dominerende løperen i internasjonal kvinnelangrenn. Hun vant en rekke renn og gikk til topps i olympiske mesterskap, verdensmesterskap og verdenscup, men vant likevel aldri individuelt olympisk gull.

I januar måtte Välbe gå ut og beklage oppførselen til den russiske langrennsstjernen Alexandr Bolsjunov under og etter verdenscup-tafetten i Lahti, hvor han regelrett meide ned sin finske konkurrent.

Bolsjunov er ilagt prøvetid etter taklingen og risikerer utestengelse i to renn ved nytt regelbrudd.

«På vegne av Det russiske skiforbundet beklager Alexandr Bolsjunov og Jelena Välbe Alexandrs reaksjon mot Joni Mäki under mennenes stafett i verdenscupen i Lahti, Finland», heter det i den offisielle unnskyldningen fra Det russiske skiforbundet.

Russisk mannefall



Russiske Alexandr Bolsjunov vant tremila suverent under ski-VM i Oberstdorf. Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

Under Ski-VM har Bulsjonov imponert. Han vant gull på 3-mila og gikk Russland opp i ledelsen under sin etappe på lagstafetten i sprint. Bortsett fra dette har Russland opplevd mye motgang under ski-VM.

Den russiske langrennsstjernen Sergej Ustjugov måtte avbryte VM på grunn av en vond fot og går ikke flere konkurranser i ski-VM i Oberstdorf.

I tillegg ødela en av Russlands største gullhåp, Denis Spitsov, hånden under en treningsøkt. Også han måtte reise hjem. Begge disse forfallene gjør at Russlands medaljesjanser er minimale under herrestafetten i VM.

– Det har vært som en krig

Russlands skipresident Jelena Välbe har tidligere vært i hardt vær i forbindelse med dopinganklagene og -avsløringene, noe som har provosert henne kraftig.

– Det har vært som en krig, og jeg har stått først. Det er på tide å lukke og legge bort denne boken. Det sitter unge utøvere her som er på vei fram. Spør om noe annet enn doping, sa hun etter at svenske SVT i februar 2019 spurte Välbe om hvordan det er for russisk langrenn å bli koblet såpass ofte opp mot doping opp gjennom årene.

Les også: Välbe benekter at russiske langrennsløpere har dopet seg

Ba russiske jenter bli gravide



Välbe vakte også oppsikt da hun i november 2019 oppfordret de russiske langrennskvinnene til å bli gravide fordi det ikke sto viktige mesterskap for tur. Året etter ble både Julija Belorukova, Jelena Soboleva, Tatjana Alesjina og Anastasija Sedova gravide.

– Landslagsløperne må forstå sitt ansvar og sine plikter, og jeg er veldig glad for at de hørte på meg, sa Välbe til russiske R-Sport, ifølge Aftonbladet.

Video: Over 1000 russiske utøvere var en del av systematisk dopingprogram