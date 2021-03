Norge med stafett-grep i tolvte time i ski-VM: – Alt er snudd på hodet

Her veksler Astrid Uhrenholdt Jacobsen med Therese Johaug under VM-stafetten i Seefeld i 2019. Det endte med norsk sølv.

Norge skulle i utgangspunktet presentere torsdagens stafettlag for kvinner onsdag morgen. Sent tirsdag kveld ble laguttaket flyttet til onsdag ettermiddag, til samme tidspunkt som Sverige skal offentliggjøre sitt lag.

Alt tyder på at torsdagens kvinnestafett i ski-VM blir en intens duell mellom Norge og Sverige. I sist VM spurtslo Stina Nilsson Therese Johaug på oppløpet i Seefeld, og dermed kunne de svenske kvinnene strekke armene i været.

Sverige skal presentere sitt lag klokken 17.00 onsdag ettermiddag. Den opprinnelige planen var at Norges lag skulle bli offentliggjort onsdag morgen klokken 09:00. Men sent tirsdag kveld bekreftet Norges Skiforbund at laguttaket flyttes til klokken 17:00. Det er siste frist, ifølge VG.

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn mener dette tyder på én ting.

– Det taktiske spillet med svenskene er i gang. Alt tyder på at det blir en norsk-svensk duell. De taktiske vurderingene kan bli avgjørende. De kommer til å vente med det lengste å ta ut laget, og se hva hverandre gjør, sier Bjørn til VG.

– Det er veldig underholdende at begge lagene innså at det var smart å vente, sier den svenske landslagssjefen Anders Byström overfor Aftonbladet.

– Alt er snudd på hodet

Norges langrennssjef Espen Bjervig erkjenner at de tenker taktisk overfor svenskene.

– Det er litt taktisk og strategisk overfor andre nasjoner, ikke minst Sverige, sier Bjervig til Aftonbladet.

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

Langrennsekspert Bjørn mener tirsdagens 10 kilometer skapte hodebry for den norske og svenske langrennsledelsen. NRK-eksperten peker blant annet på at Heidi Weng, som før mesterskapet pekte seg ut som ankerkvinne, ikke er aktuell for å gå sisteetappen. Weng ble nummer 15 på 10-kilometeren.

Ragnhild Haga har på sin side gått seg inn i stafettdiskusjonen med sin oppløftende 7.-plass tirsdag. Det er også blitt stilt ved spørsmål ved Sveriges antatte ankerkvinne, Linn Svahn, etter at hun skuffet stort på VM-sprinten sist uke.

– Alt er snudd på hodet etter det som har skjedd så langt i VM. Ankerkvinnene Svahn og Weng vrakes fort fra rollene de var tiltenkt, sier Bjørn til VG.

Johaug på sisteetappe?

Ifølge NTB hinter mange tips at dette blir oppstillingen til Norge: Helene Marie Fosseholm, Heidi Weng, Ragnhild Haga og Johaug.

Svenskene er favoritter i Oberstdorf da det ikke lyste toppform av flere norske løpere på 10-kilometeren .

– Vi har alt å vinne i den stafetten vi går inn i. Sverige er storfavoritter, og vi slipper å ha alt på våre skuldre, sa Johaug til NTB etter gullet på 10-kilometeren.

Johaug gikk sisteetappen for Norge i VM i Seefeld for to år siden og kan komme til å gjøre det igjen.

– Forskjellen er at løypa her er mye tøffere. Du har en lang motbakke du skal opp to ganger, og det er der jeg har min styrke. Så er spørsmålet om jeg skal bruke det på en klassisketappe eller på en skøyteetappe. Det får vi se på, sa Johaug.