Over 150.000 kroner rullet inn til VM-overraskelsen Røa: – Det er helt vilt

NTB

Henrik Røa (25) er overveldet av givergleden til sin satsing som toppidrettsutøver. Før fartsdagene i Saalbach er det samlet inn over 150.000 kroner.

14. februar ble kronerullingen startet av Røas tante. To uker senere var summen oppe i over 152.000 kroner via nettstedet spleis.no. Støtten har enorm betydning for alpinisten som er utenfor landslaget.

– Jeg er helt overveldet over at «spleisen» har blitt så stor. At så mange ønsker å bidra og hjelpe meg til å støtte meg med utgiftene jeg har som toppidrettsutøver, er helt sykt. Jeg blir egentlig rørt, sier Røa til NTB.

I skrivende stund er det 276 personer som har gitt et bidrag til Oslo-mannen som virkelig slo gjennom da han fikk sjansen i Kitzbühel tidligere i vinter. Der klinket han til med en 16.-plass. Det ga ham plass på et tynt fartslag i VM i italienske Cortina d'Ampezzo, og den sjansen lot han heller ikke gå fra seg. I Dolomittene suste han blant annet ned til 10.-plass i utfor.

– Vi lever i en tøff tid. At folk er villig til å støtte meg økonomisk, er helt vilt. Jeg klarer nesten ikke å sette ord på det, sier han.

– Krevende tid

Pengene som er samlet inn, går til flybilletter, hotell, drivstoff mat og utstyr. Det gjør at Røa slipper å jobbe ekstra ved siden av trening og reising. I tillegg gjør karantenetiden ved hjemkomst det vanskeligere å jobbe fra før. Røa erkjenner at tiden med skader og egen satsing har vært tøff.

– Det har vært en krevende tid. Det har vært vanskelig for meg å få endene til å møtes. Det at folk ønsker å hjelpe meg, betyr mye. Det varmer skikkelig og er noe jeg kommer til å huske, sier han.

– Det jeg ønsker, er å kjøre så fort så mulig på ski. Ved å få den støtten, får jeg en mye mer trygghet rundt meg hvor jeg kan fokusere mer på det jeg ønsker å fokusere på. Som tidligere har jeg trent mye, men også måttet jobbe mye for å kunne overleve. Jeg ser veldig fram til det som kommer. Det gir veldig motivasjon for videre satsing. Jeg ønsker å bite fra meg i bakken, og det virker som at folk synes det er gøy å se på og følge med, legger han til.

Tirsdag var Røa og Kjetil Jansrud på plass i Saalbach-Hinterglemm. Der skal det kjøres to utforrenn og ett super-G-renn. To av rennene erstatter det avlyste arrangementet på Kvitfjell, mens det siste erstatter et avlyst renn i Wengen.

Fin søknad

Før det har de to trent sammen i Østerrike, og Røa får også verdifull hjelp av støtteapparatet på landslaget.

– Det er en fin gruppe jeg har kommet meg inn i. Jeg føler de tar godt vare på meg. Det er det jeg alltid har drømt om og har hatt et ønske om å bli en del av. Det har jo vært en del av drømmen, sier Røa, som fort er fast inventar på landslaget når det tas ut i april.

Røa sier han har fått signaler om at han har levert en fin søknad. Alpinsjef Claus Ryste gikk langt i å antyde at det blir en realitet om Røa fortsetter å levere som han har gjort da NTB spurte under VM i februar.

I Saalbach vil Røa fortsette å få hjelp av Sepp Zanon, servicemannen til stjernen Dominik Paris, som han også fikk under verdensmesterskapet i Cortina. Utforrennene i Saalbach går fredag og lørdag før oppholdet i Østerrike avsluttes med super-G på søndag. Onsdag og torsdag blir det utfortreninger på stedet som arrangerte alpin-VM i 1991.

– Det er mye som kan skje, for det er en kompleks idrett. Jeg har som mål å kjøre sterkt og bra på ski. Får jeg til det, vet jeg at det kan bli bra, sier Røa.