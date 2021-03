Juventus holder liv i tittelhåpet

Cristiano Ronaldo scoret sitt 20. seriemål for sesongen da Juventus slo Spezia 3-0 i Serie A tirsdag. Foto: Marco Alpozzi, LaPresse via AP / NTB

Juventus gir ikke opp jakten på sin 10. strake tittel i Serie A. Spezia ble slått 3-0 tirsdag, og dermed er det bare sju poeng opp til serieleder Inter.

Hjemmelaget måtte slite mot et gjestelag som holdt nullen i over en time, men mål av Álvaro Morata, Federico Chiesa og Cristiano Ronaldo ordnet tre nye poeng.

Det er bare tre poeng opp til serietoer Milan, som møter Udinese onsdag. Inter gjester Parma torsdag.

Juventus har en hengekamp, så tettrioen har alle spilt 24 kamper før serierunden fullføres.

– Vi vet at det blir en langvarig jakt. Inter har et samspilt lag, mens vi startet på prosjektet denne sesongen. Likevel regner vi med å henge med til slutt, sa Juventus-trener Andrea Pirlo.

– Vi jobber for å bli mester. Om vi ikke lykkes denne sesongen vil vi gratulere vinneren, men så lenge det er matematisk mulig å bli mester vil vi gi alt for å klare det, sa Morata.

Ronaldo hadde et stolpetreff før han scoret sitt 20. seriemål for sesongen. Det er 12. år på rad at portugiseren har scoret minst så mange.

Tirsdagens kamp mellom Lazio og Torino ble ikke spilt på grunn av et virusutbrudd hos gjestene.