Haaland tilrettelegger da Sancho sendte Dortmund til semifinale

Jadon Sancho (i midten) gratuleres med scoring av Erling Braut Haaland, Jude Bellingham og Marco Reus i Borussia Dortmunds cupseier mot Borussia Mönchengladbach. Foto: Federico Gambarini, Pool via AP / NTB

NTB

Erling Braut Haaland fikk et mål annullert, men slo tilbake og var tredje sist på ballen da Jadon Sancho skjøt Borussia Dortmund til semifinale i cupen.

Mønsterkontringen i det 66. minutt ga 1-0-seier borte mot Borussia Mönchengladbach og revansj for 2-4-tapet på samme bane i seriekamp i januar. Gladbach-trener Marco Rose, som neste sesong skal trene Dortmund, får ikke avslutte sitt nåværende arbeidsforhold med cupfinale.

Haaland fikk spesialoppvartning av Gladbach-stopper Nico Elvedi, som var i hælene på ham hele kampen og var heldig som ikke tidlig pådro seg kort. Likevel kom nordmannen til flere gode sjanser.

I det 36. minutt så Mats Hummels at Gladbach-forsvaret sto farlig høyt, og han spilte Haaland gjennom med en pasning fra egen halvdel. Spissen løp fra Elvedi, men fikk et par dårlige berøringer og sleivet avslutningen fem-seks meter utenfor fra en posisjon der han vanligvis scorer.

I det 53. minutt banket han ballen i mål etter flott forarbeid av Sancho og Marco Reus, men TV-bildene viste at han på sitt løp inn i feltet hadde vært borti beinet til Ramy Bensebaini, som falt. Etter langvarig VAR-gjennomgang ble målet annullert.

Vinnermål

Midtveis i omgangen samarbeidet de tre samme Dortmund-spillerne om et ledermål som ble godkjent. Et hjørnespark fra hjemmelaget ble klarert, og Nico Schulz startet kontringen med en pasning til Haaland. Han spilte Reus fram på høyresiden, og kapteinen fant i sin tur Sancho. Skuddet fra 16-meterstreken gikk stolpe-inn.

Hjemmelaget ville ha offside, men det var ikke noe galt med scoringen, og gultrøyene kunne juble.

Borussia Mönchengladbach var ikke uten sjanser. Allerede før det var spilt to minutter misset Marcus Thuram fra kloss hold framspilt av Jonas Hofmann. Thuram fikk ballen i mål på overtid i første omgang, men han var vinket av for en liten, men klar offside.

Litt etter annulleringen av Haaland-målet kom Bensebaini til skudd i Dortmund-feltet og fikk kjempetreff, men keeper Marwin Hitz tok fram en praktfull redning.

Utvist

Haaland kunne ha tegnet seg i målprotokollen da han i det 83. minutt avsluttet alene med Tobias Sippel, men keeperen reddet. Mats Hummels hadde også 2-0 på foten, men skjøt over.

På overtid ble Dortmund-spiller Mahmoud Dahoud utvist med sitt annet gule kort, men lagkameratene holdt unna med ti mann.

Ett mål var nok for Borussia Dortmund, som er klar for semifinale. To nye semifinalister kåres onsdag, mens kampen mellom Jahn Regensburg og Werder Bremen er utsatt på ubestemt tid på grunn av coronasmitte hos hjemmelaget. Den skulle egentlig vært spilt tirsdag.