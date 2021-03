«Tutta» om Hovland: – Blir ikke overrasket om han vinner en Major-turnering i år

NTB

Suzann Pettersen er imponert, men ikke overrasket over det Viktor Hovland driver med på golfbanen om dagen. Hun tror han har stabilisert seg i verdenstoppen.

– Det han driver med nå er jo helt sinnssykt kult og imponerende. Jeg har troen på at han kommer til å være i tetkampen i flere Major-turneringer allerede i år og blir ikke overrasket om han vinner en Major-turnering i år, sier «Tutta» til NTB om Viktor Hovland.

Søndag ble Hovland nummer to i WCG-turneringen i Florida etter å ha spilt meget solid golf over alle de fire dagene.

– Jeg skrev til han at han bare må male på fremover, så vinner han nok en turnering igjen ganske så snart. Vi må venne oss til at han kommer til å være i toppen i en årrekke fremover. Han har utviklet seg mye og stabilisert seg på et høyt nivå ekstremt kjapt. Det er utrolig imponerende, sier «Tutta».

Nærmer seg topp 10

Hun var i en årrekke Norges mest profilerte golfer og har en meget imponerende karriere å se tilbake på: 15 seirer på LPGA-touren og totalt 121 plasseringer i topp 10 på den samme touren.

Hun oppnådde aldri å bli verdensener, men var topp 10 på rankingen i hele 435 uker på rad (juni 2007 til oktober 2015) og var nummer to ved flere anledninger.

Hovland har ikke vært blant verdens ti beste golfspillere på verdensrankingen enda, som «Tutta» var i mange år. Han er nå nummer 13 og har vært topp fem i fire av de siste fem turneringene.

I tillegg har han ikke misset en cut siden Honda Classic 1. mars 2020. Det er 21 turneringer siden.

Topp 10 snart?

Og med det han leverer på golfbanen om dagen, er det bare et spørsmål om tid før han er inne topp ti.

– Du ser han har jobbet mye med puttingen sin og nærspillet i det siste, og at det har blitt mye bedre. Han har funnet sin måte å jobbe på, noe som fungerer. Han spiller rett og slett enormt bra om dagen.

– Snakker dere mye sammen?

– Jeg har nummeret hans. Hvis han imponerer meg, sender jeg en melding. Han må bare tenke minst mulig nå og male på. Det er mange morsomme turneringer som kommer fremover.

Seier i helgen?

Ivrig fortsetter den tidligere golfstjernen:

– Han er en av verdens beste spillere nå. Det er en spiller for fremtiden og et navn og en mann vi kan forvente å se mye av fremover. Han bør ha som mål å vinne mest mulig fremover, sier «Tutta» ivrig og fortsetter:

– Det er ingen lett oppgave og en beintøff kamp, men han beviser at han er god nok på sine beste uker. Og selv med feil (hadde en trippel-bogey på dag tre) henger han med. Han har stabilisert seg på et ekstremt høyt nivå.

Til helgen venter nok en storturnering, denne gang Arnold Palmer Invitational. Da er både Hovland og Kristoffer Ventura på startstreken.

– Viktor skrev til meg at han skulle ta det neste uke, så da får vi ta han på det, sier «Tutta» og ler.