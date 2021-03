Therese Johaug og Ebba Andersson savner én ting under ski-VM: – Absurd

Frida Karlsson, Therese Johaug og Ebba Andersson under blomsterseremonien på skistadion i Oberstdorf etter lørdagens skiathlon. Men utøverne savner pallplasser å stå på.

Ski-VM i Oberstdorf startet oppskriftsmessig med gull for Therese Johaug. Men etter gulløpet var det én ting som manglet.

Therese Johaug, Frida Karlsson og Ebba Andersson utgjorde pallen på kvinnenes skiathlon i ski-VM lørdag. Søndag kveld mottok de medaljene sine på en medaljeseremoni i VM-byen.

Men under blomsterseremonien på skistadion kort tid etter rennet, savnet utøverne pallplasser de kunne stå på, slik som de ofte gjør etter ordinære verdenscuprenn.

Etter søndagens medaljeutdeling gir Johaug arrangøren både ris og ros. Hun savner en pallplass på stadion, men gir arrangøren skryt for medaljeseremonien. Men pandemien gjør omstendighetene annerledes for utøverne.

– Det er veldig spesielt, men jeg synes de uansett har fått til en god prisutdeling. Jeg savner en pall på stadion etter løpet, men jeg synes det her er veldig bra. Man får en liten følelse følelse av mesterskap, selv om man savner folk. Men det de har fått til med fyrverkeri og at man får høre nasjonalsangen, det gjør mye for stemningen, sier Johaug ifølge Aftonbladet.

Svenske Ebba Andersson stusser veldig over at arrangøren ikke har en pall stående på stadion under blomsterseremonien etter hvert renn.

– Jeg kan faktisk være enig med Therese der, fordi det føltes smått absurd å ikke ta steget opp når vi er så vant til det fra verdenscupen, sier hun ifølge Aftonbladet.

Tirsdag er det duket for 10 kilometer intervallstart for kvinner i ski-VM. Tittelforsvarer Therese Johaug, Helene Marie Fossesholm, Heidi Weng, Ragnhild Haga og Tiril Udnes Weng skal forsvare Norges ære.