Hovland delte 2.-plassen i storturnering – innkasserer nesten sju millioner

NTB

Viktor Hovland vartet opp med golfkunst i Florida og spilte seg til tetsjiktet i WGC-turneringen søndag. Etter en smånervøs avslutning endte han på 2.-plass.

For innsatsen får den norske golfsensasjonen med seg en solid premiesjekk. Han delte 2.-plassen med Billy Horschel og Brooks Koepka, og dermed sikrer de seg 783.333 dollar hver.

Det tilsvarer 6,78 millioner kroner etter dagens kurs.

World Golf Championship ligger hakket under majorturneringene på PGA-touren, og en seier der vil vært Hovlands desidert største triumf i karrieren.

Han lå godt svært godt an etter 13 hull søndag, men slet mot slutten og måtte gi slipp på turneringslederen Collin Morikawa, som til slutt vant turneringen med 18 slag under par.

Hovland endte runden på -5 og dermed 15 slag under par totalt. Det er imponerende etter at han rotet det til med en firedobbel bogey på sitt siste hull på fredagens runde.

Storspilte

Han lå på delt 7.-plass før den fjerde og siste runden, men startet søndagen meget sterkt. Birdier på de to første hullene sendte ham nær teten og gjorde at mange sperret opp øynene for nordmannens spill.

Hovland måtte tåle en lei bogey etter å ha truffet bunkeren med utslaget på hull seks. Men så hentet han fram storspillet igjen.

Både på hull sju, åtte og ni ble det birdier for 23-åringen fra Oslo, og dermed var han fire slag under par halvveis på runden. På det tidspunktet var han også bare ett slag bak ledende Collin Morikawa.

Hovland så ut til å kose seg stort på The Concession-banen i Florida. Han bommet så vidt med putteren for en birdie på hull ti, men klarte å komme seg en under par på det 12. hullet.

Et utrolig innspill til greenen på hull 13 fikk Hovland til å sette opp sitt bredeste glis. Han kunne enkelt sette en birdie også der, og dermed var han seks slag under par og bare ett slag bak Morikawa.

Dobbeltsmell

Hull 14 skulle imidlertid ødelegge en del for Hovland. Nordmannen traff greenen med utslaget, men ble overivrig med putteren og slo for langt. Han bommet også på neste forsøk og måtte bruke fire slag på par 3-hullet. Samtidig senket Morikawa en birdie på hull 12 og var dermed tre slag foran.

Hovland måtte nøye seg med par på 15. hull, og på hull 16 ventet mer trøbbel. For annen gang på tre hull måtte han bruke putteren tre ganger, og det ble en ny bogey på nordmannen. Dermed var det helt tydelig at han måtte vinke farvel til turneringsseieren.

På neste hull var nordmannen imidlertid nær ved å gjøre det sensasjonelle. Han var et par centimeter unna en eagle med et slag fra snaut 25 meter. I stedet endte det med en putt til birdie som tok ham opp til delt 2.-plass igjen.

Hovland avsluttet turneringen med par på hull 18 og måtte dele 2.-plassen med Horschel og Koepka. Et strålende resultat i en turnering der 47 av de 50 best rangerte i verden deltok.