Liverpool tilbake på vinnersporet

NTB

To scoringer etter pause sørget for en komfortabel og etterlengtet 2-0-seier til Liverpool over Premier League-jumbo Sheffield United.

Tittelforsvarerens første seier på fem kamper ble sikret i annen omgang etter at keeper Aaron Ramsdale lenge holdt vertene inne i kampen. Liverpool produserte sjanse på sjanse uten å score før pause, men like etter sidebytte satt ballen i mål.

Curtis Jones lå i returrommet og plukket opp en halvklarering som han kontrollert satte i mål til 1-0-ledelse. Han valgte å dedikere scoringen til keeper Alisson Becker, som mistet faren sin tidligere i uken og dermed ikke spilte kampen.

– Det har vært en vanskelig tid for meg og laget. Jeg er glad for å score, og jeg vil benytte anledningen til å si at jeg dedikerer målet til «Ali» og faren hans. Hvil i fred. Og hvis Ali ser dette, denne var for deg, sa han til Sky Sports.

Jones var naturligvis lettet over at laget hans endelig vant igjen.

– Vi har spilt gode kamper, men ikke scoret så mange mål som vi har ønsket. Dette var et eksempel på at man får alt til å sitte. En god prestasjon.

Best

Liverpool fortsatte å dominere kampen etter scoringen, og i det 64. minuttet ble det mål igjen. Roberto Firmino gjorde et strålende forarbeid, og selv om skuddet hans hadde dårlig retning, gikk det i mål via foten til Sheffield United-forsvarer Kean Bryan.

Ti minutter før slutte brente stjernevingen Mohamed Salah en stor sjanse til å øke til 3-0. Men det betydde lite når den først trepoengeren siden januar ble innkassert.

Sheffield United skapte ikke mye, og de truet i realiteten aldri gjestene når de først hadde scoret.

– Det er definitivt en skuffet garderobe i dag, for vi kunne kanskje ha fått noe ut av dette. Vi ga alt, og vi gjorde en god figur i første omgang og mesteparten av den andre, mente Ramsdale.

Han så vertene få den første nettkjenningen da Liverpool-stopper Ozan Kabak sendte ballen i eget bur etter 35 minutter, men han var under såpass press av en offsideplassert Oli McBurnie at målet ble annullert.

Fall

Kabak dannet for øvrig stopperduo sammen med Nathianel Phillips. Ifølge TV 2 var det første gang siden november at Liverpool startet med to ordinære midtstoppere i midtforsvaret.

De omfattende skadeproblemene bakover har bidratt sterkt til at Liverpool har tapt fire strake kamper og falt tungt på tabellen den siste tiden.

Med søndagens seier klatret laget nærmere de øverste fem i ligaen. Det skiller ett poeng opp til Chelsea og to til West Ham. Men opp til serieleder Manchester City er avstanden hele 19 poeng.

I neste runde venter storkamp hjemme mot defensivt solide Chelsea for Liverpool.