Hoppsølv for Norge i lagkonkurransen i VM – Tyskland ble for sterk

Med et svakt hopp i 1. omgang fra Halvor Egner Granerud i tøffe forhold ble det bare sølv for Norge i blandet lagkonkurranse i hopp. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Norge kjempet hele veien i gullkampen mot Tyskland, men måtte til slutt ta til takke med sølv i blandet lagkonkurranse i ski-VM i Oberstdorf søndag.

Norge lå godt an etter 1. omgang, til tross for at Halvor Egner Granerud slet med kraftig vind og avsluttet omgangen med et skuffende hopp som gjorde at Norge lå 4,9 poeng bak Tyskland.

For Silje Opseth, Robert Johansson og Maren Lundby hoppet godt før pause og ga Granerud troen på seier før 2. omgang.

– De andre har gjort en helt strålende jobb, og vi har alle muligheter til å vinne, sa Granerud til NRK.

Men verken Opseth eller Johansson klarte å følge opp sine gode hopp i 1. omgang og forspranget til tyskerne økte før Maren Lundby satte utfor. Hoppdronningen hoppet godt og fikk knappet inn på den tyske ledelsen.

7,6 poeng skilte dermed Tyskland og Norge før Karl Geiger og Granerud skulle avslutte lagkonkurransen. Men Granerud klarte ikke å sette ordentlig press på tyskerne med sitt avsluttende hopp på 102 meter.

Første gull til vertsnasjonen

Sistehoppet til Granerud var langt bedre enn forsøket i 1. omgang, men forspranget ble for stort selv om Geiger avsluttet med et hopp på 99,5 meter. Østerrike tok bronsemedaljene.

Gullet var vertsnasjonen Tysklands første gull i Oberstdorf-VM og det fjerde strake VM-gullet i blandet lagkonkurranse.

– Det er lett å se hvor vi skulle hente de poengene vi tapte i dag, men vi klarer å ta sølv med et lag som presterer helt på det jevne. Da har vi tatt mange steg som hoppnasjon, oppsummerte hoppsjef Clas Brede Bråthen.

Opseth åpnet godt

Det åpnet godt for Norge, for med et flott hopp på 103 meter satte Silje Opseth en god standard for det norske laget.

– Det var deilig. Rett og slett skikkelig godt, sa Opseth til NRK om hoppet.

Johansson og Lundby hoppet også solid og gjorde at Norge ledet foran Tyskland før Granerud skulle avslutte omgangen.

Tyskland avsluttet ikke omgangen spesielt godt under tøffe forhold, som også Granerud fikk slite med. Hoppsesongens sensasjon måtte justere seg midt i hoppet og landet på bare 94 meter.

Ledelsen fikk Norge aldri tilbake igjen.

Fikk ikke ut maks

Opseths hopp i 2. omgang ble også skuffende. 21-åringen landet fem meter kortere enn før pause og Norge ble liggende 8,5 poeng bak Tyskland.

Johansson fikk det heller ikke til å stemme helt og landet på 96 meter, også han i bakvind. Markus Eisenbichler heller ikke særlig godt med et hopp på 98,5 meter, men ledelsen økte til 12,3 poeng for Tyskland.

Lundby ble dermed den eneste norske som klarte å unngå et skuffende hopp, men selv om hoppet i 2. omgang på 102 meter var godt, var det ikke nok for Norge.

– Det er vel ingen av hopperne våre som tar ut to makshopp. I tillegg så ser vi to tyske jenter som overpresterer i forhold til hva de har gjort tidligere i vinter. Guttene deres fortsetter å være gode, og da fortjener de å vinne, oppsummerer Bråthen.