Beinbrudd for Lie i stygt fall – opereres søndag kveld

Kajsa Vickhoff Lie falt stygt under super-G-rennet i Val di Fassa. Foto: Alessandro Trovati / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Alpinisten Kajsa Vickhoff Lie pådro seg et brudd i leggen da hun falt stygt under søndagens super-G-renn i Val di Fassa. Hun er trolig ute i minst et halvt år.