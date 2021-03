Jarl Magnus Riiber gikk Norge inn til VM-gull

NTB

Norge ristet tidlig av seg Tyskland på langrennsdelen og kunne til slutt sikre et komfortabelt VM-gull i lagkonkurransen i kombinert i Oberstdorf søndag.

Etter noe skuffende hopping gikk Norge ut på fjerdeplass på langrennsdelen over 4 x 5 kilometer, men der var Riiber, Jørgen Graabak, Jens Lurås Oftebro og Espen Bjørnstad til gjengjeld suverene.

Norge åpnet stafetten 35 sekunder bak ledende Østerrike og ti sekunder bak hjemmefavoritten Tyskland, men tyskerne ble tatt igjen og parkert allerede på 1. etappe.

Østerrike i front og Japan, som vekslet likt med Norge etter 1. etappe, hadde ingenting å stille opp med mot Norge, som tok ledelsen halveis på 2. etappe og fortsatte å øke ned til resten.

Med et forsprang på et halvt minutt for Jarl Magnus Riiber ut på siste etappe var det dermed tidlig klart at Norge ville forsvare VM-gullet fra lagkonkurransen for to år siden i Seefeld.

– Traff med taktikken

Riiber kunne enkelt gå inn til sitt annet gull i Oberstdorf etter å ha vunnet åpningskonkurransen fredag. Jens Lurås Oftebro ble da nummer tre.

– Jeg synes vi traff bra med taktikken. Bjørnstad startet ballet med å få luke til tyskerne, så fulgte Jørgen sterkt opp. Da prøvde jeg bare å berge det og ikke la (Eric) Frenzel ta meg igjen før Jarl cruiset det inn, oppsummerte Oftebro til NRK.

Tyskland fikk hentet seg litt inn igjen og gikk inn til sølv, over 40 sekunder bak Norge. Østerrike sikret bronsen like bak Tyskland.

Tyskland måtte slippe

Gullet så langt fra sikkert ut da Espen Bjørnstad gikk ut på første etappe. Men Bjørnstad hadde en god dag i sporet og kom seg fort opp i en gruppe sammen med Japan og Tyskland i jakt på Østerrike i front.

– Jeg er bare jævlig happy. Jeg gjør det i sporet i dag og det er jeg jævlig stolt av, sa en storfornøyd Bjørnstad om egen innsats i sporet.

Med drøyt en kilometer igjen på første etappe måtte tyske Terence Weber gi slipp på Norge og Japan. Weber var regnet som Tysklands klart svakeste langrennsløper og det kunne Norge utnytte.

For Jørgen Graabak kunne gå ut på 2. etappe et forsprang på 16 sekunder til Tysklands Fabian Riessle. Han ristet enkelt av seg Japan og tok fort igjen Østerrike.

Suverent

Oftebro kunne gå ut med et forsprang på 13,6 sekunder ned til Østerrike og med over et halvminutt ned til Tyskland, som hadde gått opp til 3.-plass igjen.

VM-debutanten til Norge på 3. etappe gikk nok en gang godt i sporet og økte ledelsen til Østerrike, som ble tatt igjen av Tyskland.

Med et forsprang på 25,8 sekunder ned til tyskerne, kunne Riiber som så mange ganger før gå ut i klar ledelse og sikre inn seier og nytt gull.