TV-produsent Stöckl: – Brukt masse tid på YouTube

Landslagssjef Alexander Stöckl er interessert i mer enn bare hoppteknikk. Han har også ansvaret for at hopplagets pressekonferanser blir produsert skikkelig.

Alt som strømmes ut til hopplandslagets egne plattformer, styres av Stöckl. Det har det blitt nesten gjennom hele sesongen for begge kjønn.

– Jeg er ganske interessert i sånn type teknologi. Med alt av programvare som finnes nå, får man gjort det meste med en vanlig laptop. Jeg har brukt tid på å sørge for at vi leverer bra kvalitet til dem som sitter hjemme og ser på Facebook-siden vår, eller det som går ut direkte. Det er viktig å ha et ålreit nivå på det, sier Stöckl til NTB.

På hopplandslagets hotell i Oberstdorf har det allerede blitt holdt to pressekonferanser med Stöckl som produsent.

Nerd

Han bedyrer at det ikke går ut over det sportslige at han styrer og steller med det tekniske også på den fronten.

– Det håper jeg ikke, for da må jeg slutte med det, ler han.

– Jeg har brukt masse tid på YouTube og i forum for å finne ut av hvordan dette fungerer. Jeg er i utgangspunktet ganske nerd på PC. Jeg driver med databaser, hjemmesider, video og lyd. Det får koblet interessen min inn mot noe som er viktig for oss, legger han til.

Den hjelpen tas imot med stort takk fra de andre på laget. Daniel-André Tande har mye positivt å si om sin sjef.

– Han løser det bra. Han er interessert i mye, deriblant film, bilder og lyd. Når han først får interesse for noe, gjør han det ikke halvveis, roser han.

– Sender signaler

Hoppsjef Clas Brede Bråthen forteller at han mener Stöckl alltid har vært en «tech-nerd» og har også fått tid og mulighet til å bruke hobbyen sin til å forbedre det sportslige rundt laget. Som for eksempel å opprette en database for loggingen av alle hopp.

– Det viktigste er at Alex er en god hopptrener og leder for apparatet vi har. Det han er interessert i, blir han veldig flink til. Samtidig handler det om at han også ser at han kan bidra på flere områder enn bare å flagge og gi tilbakemeldinger i hoppbakken, sier Bråthen, som setter stor pris på Stöckls engasjement ut over det hoppfaglige.

– Det sender signaler nedover i systemet. Vi ser at hovedtreneren er villig til å gjøre det, kan andre få til andre ting. Det er utviklende for hele systemet, sier Bråthen.