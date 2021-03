Sundby usikker før VM: – Desperat forsøk

Martin Johnsrud Sundby klar for avreis fra Gardermoen lørdag. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Etter en tung og vanskelig sesong for Martin Johnsrud Sundby er det alt eller ingenting før han skal forsøke å forsvare VM-tittelen på 15 kilometer.

– Det har vært preget av et desperat forsøk på å skape en form som jeg ikke har klart tidligere i sesongen. Det er en stor endring treningsmessig med implementering av nye ting, sa Sundby til NTB i det han var på vei om bord på Norges VM-fly nylig.

Sundby reiser til Oberstdorf utenfor Norges tropp, men har friplass på 15-kilometeren som regjerende mester. I Seefeld for to år siden fikk Røa-løperen det etterlengtede individuelle gullet da han vant den klassiske intervallstarten.

Etter den tid har det gått tyngre for løperen som har vunnet verdenscupen tre ganger og som står med to sammenlagtseiere i Tour de Ski. Han fikk riktignok med seg flere topp fem-plasseringer i verdenscupen og sølv i NM i 2020, men denne vinteren har det gått enda tyngre.

Ryggtrøbbel

9.-plass på tremila i norgescupen på Lygna i januar er beste resultat. Ryggen har vært et problem de siste årene, så også på Lygna

– Smertemessig er det litt bedring. Jeg blir litt reddet inn av at det går sent, og at jeg fikk muligheten til å bøye og tøye litt underveis, sa Sundby til NTB etter løpet da.

Derfor ble det ingen plass i Norges VM-tropp, og Sundby har valgt å ta en sjanse for å kunne finne formen til mesterskapet.

– Jeg har en ørlite håp om at jeg har klart å skape en endring, det er det viktigste for min del. Det blir spennende, jeg gleder meg, sier Sundby.

– Køddent

– Har du noen følelse på hvordan du ligger an?

– Det er det som er køddent. Det er vanskelig å få en følelse uten å ha fått testet seg, sier han.

– Men det handler om å gå på seg selvtillit på en eller annen måte. Jeg har en følelse av at jeg har flyttet meg litt, men jeg vet at det er langt opp. Jeg forventer ikke mer enn en liten endring, så får vi se hvor mye det blir, legger han til.

Sundby må nå gå i Oberstdorf å vente på sin mulighet, mens mesterskapet pågår for fullt. Først onsdag skal han i aksjon.

– Summa summarum er jeg fortsatt litt i blinde, men jeg har gjort et ærlig forsøk nå, avslutter Sundby.