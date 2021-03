Lege avskriver Tiger Woods karriere: Umulig å konkurrere i golf igjen

Den legendariske golfstjernen overlevde den dramatiske bilulykken, trolig takket være sikkerhetsbeltet og en god porsjon flaks. Men Tiger Woods må trolig se langt etter comeback som golfspiller.

45-åringen pådro seg flere åpne brudd etter ulykken utenfor Los Angeles tidligere denne uken.

Under operasjonen ble en stang plassert på skinnebeinet til 45-åringen, mens skruer ble festet til ankelen.

Nå sier en engelsk spesialist at det mest sannsynlig blir helt umulig for golfstjernen å konkurrere på profesjonelt nivå igjen.

– Den mest sjeldne og ofte også den mest alvorlige skaden



Fakta om Tiger Woods * Fullt navn: Eldrick Tont Woods * Født 30. desember 1975 (43 år) * Høyde: 185 cm. * Ble profesjonell golfspiller i 1996. * 81 seirer på PGA-touren. * 15 majortitler. * Har vunnet US Masters fem ganger (1997, 2001, 2002, 2005, 2019), US Open tre ganger (2000, 2002, 2008), British Open tre ganger (2000, 2005, 2006) og PGA-mesterskapet fire ganger (1999, 2000, 2006, 2007). (Kilde: NTB)

– Woods har allerede begrenset bevegelighet i flere ledd i ryggsøylen på grunn av operasjoner for diskusprolapser. Når det skjer, blir det vanskelig å rotere. Av alle de potensielle skader som er nevnt, så er dette den mest sjeldne og ofte også den mest alvorlige, forklarer kirurgen Jonathan D. Gelber til The Guardian.

Golfstjernen har de siste dagene fått oppfølgende behandling, og skal være på bedringens vei. Han ble flyttet til Cedars-Sinai Medical Center fredag etter en lengre operasjon.

– Styrken i beina blir det store problemet

Den engelske legen mener det må et mirakel til dersom Woods igjen skal kunne konkurrere som før.

En av risikoene fremover vil være at hevelser av den karakter Woods har pådratt seg, kan føre til at musklene «dør».

– Styrken i beina blir det store problemet for Woods. Idrettsfolk på høyeste nivå bruker hele kroppen når de konkurrerer, påpeker kirurgen.

Tiger Woods' fond TGR Foundation skriver på Twitter at de takker for all støtten etter den voldsomme bilulykken.

Politiet etterforsker bilulykken



«Tiger og hans familie vil gjerne takke dere alle for den fantastiske støtten som familien har fått de siste dagene. Behandlingen var vellykket. Han er på bedringens vei, og han er nå ved godt mot.»

Politiet har etterforsket hendelsen, som skjedde på et område som regnes som ulykkesutsatt. Woods var alene i bilen, som rullet rundt da han kjørte av veien.