Suverene Granerud: – De beste hoppene mine er et hakk over resten

NTB

Halvor Egner Granerud har vært i en egen klasse denne sesongen. Og han vet at om han får til sitt beste i VM i Oberstdorf, blir det mer å juble for.

Det er Granerud alle snakker om, og det er Granerud alle vil snakke med. NTB møter ham utenfor hotellet han bor på i Oberstdorf-varmen.

– Det er mye bedre enn å være han som får beskjed om at man må på pressemøte i to timer og ingen vil snakke med deg, og man vet ikke hvorfor man er der, sier Granerud.

24-åringen har vist hopp på et så høyt nivå at gullstempelet er glassklart. Elleve verdenscupseirer er beviset på det. Og Granerud vet selv at mulighetene for det første VM-gullet er store.

– Det skal gjøres hopp av konkurrentene mine som de ikke har levert så langt i vinter. De beste hoppene mine føler jeg er et hakk over hva resten har fått til. De mer normale hoppene er akkurat gode nok til å vinne verdenscuprenn. Får jeg ut de aller beste hoppene, blir jeg skuffet om jeg ikke blir verdensmester, fastslår han.

I Oberstdorf har han hoppet seg varm i trøya i normalbakken. Fredag vant han kvalifiseringen med et nytt kjempehopp.

Verdenscupen står høyere

Første forsøk til å bli verdensmester kommer lørdag. Granerud er klar på hva han foretrekker om han må velge.

– Det er mye som kan skje på en dag. Jeg rangerer et VM-gull en del lavere enn verdenscupen sammenlagt. Men det er noe med de rennene som er ekstra spesielle.

Norge har tatt totalt fire VM-gull i normalbakken på herresiden. De to siste sørget Anders Bardal og Rune Velta for i 2013 og 2015. Granerud tror sjansen i år er ekstra stor for mer gulljubel.

– Ja, vi har et sterkere lag enn vi noen gang har hatt. Det er største muligheten vi har hatt. Vi har et utrolig sterkt lag. Det gir også meg trygghet. Det er ikke sånn at alt faller på hva jeg presterer, så jeg kan slippe meg løs vel vitende om at vi vil uansett ha minst én utøver som presterer. Jeg blir veldig overrasket om vi ikke tar individuelle medaljer, sier Asker-hopperen.

Viser vei

Det er landslagssjef Alexander Stöckl helt enig i.

– Vi stiller med et favorittlag. Det er berettiget å si at vi er en gullkandidat, men det har ikke noe å si før konkurransen er kjørt. Det er fortsatt mye jobb å gjøre, sier han.

Og med Granerud i spissen har han vist at alt er mulig.

– Han viser at det vi holder på med, er godt nok til å vinne. Hvordan det skal hoppes og jobbes med utstyr og tilpasninger. Det gir en slags selvtillit. Rutinene han har lært seg, hvordan han forbereder seg og at han aldri er 100 prosent fornøyd. Han er nysgjerrig selv om han er den beste, roser landslagssjefen.

– Det er noe de andre ser og får med seg.