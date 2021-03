Gryende krav om VM-boikott i norsk fotball kan påvirke fotballtoppene

Tromsø står i spissen for kravet om å boikotte fotball-VM i Qatar. Her fra kamp mot Ranheim i fjor.

Kravet om boikott av fotball-VM kommer nå fra fotballen selv. Tre klubber vil ha boikott, og minst fire vurderer saken. Det kan påvirke fotballtoppene.

Fotballpresident Terje Svendsen sier at Norges Fotballforbund har forsøkt å bedre gjestearbeidernes forhold i Qatar gjennom dialog, besøk i Qatar og kritikk av det han kaller uakseptable forhold.

– Det har vært vår linje, og så vil det være en diskusjon i fotballfamilien om hvordan vi skal håndtere spørsmålet videre framover. Vår holdning så langt har vært å følge Amnesty Internationals anbefaling om å påvirke i stedet for å boikotte. Så vil vi måtte lytte til hva fotballfamilien mener er riktig strategi, sier Svendsen til NTB.

– Vi har stor forståelse for at Qatar-VM bekymrer fotballen, og vi synes det er bra at også klubber engasjerer seg i spørsmålet, for det bidrar til mer oppmerksomhet rundt det, sier fotballpresidenten.

Krav fra Tromsø

Tromsø gikk fredag ut og krevde at Norge boikotter fotball-VM i Qatar neste år. Det gjør klubben etter at The Guardian publiserte en rapport som hevder 6.500 fremmedarbeidere har mistet livet i forberedelsene til fotballfesten.

Disse tallene er omdiskuterte , men at Qatar over tid har fått massiv kritikk for forholdene til arbeiderne som gjør VM mulig, er udiskuterbart.

NTB har sjekket stemningen i de øvrige eliteserieklubbene. Strømsgodset og Viking stiller seg bak Tromsøs krav, mens Rosenborg, Odd, Stabæk og Vålerenga varsler at saken skal opp på klubbenes årsmøter.

– Vi støtter Tromsø i dette og oppfordrer NFF til å følge opp, sier daglig leder Dag Lindseth Andersen i Strømsgodset til NTB.

Viking skriver på Twitter at «vi må få kampen mot sportsvasking på agendaen».

Vålerenga vil ta opp saken på et styremøte førstkommende mandag. Så skal årsmøtet si sitt.

– Det er fremmet et konkret forslag som går på dette, hvor medlemmene da også involveres, sier daglig leder Erik Espeseth i Vålerenga.

– Boikott kan bli aktuelt

Cato Haug, styreleder i interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball, følger debatten med spenning. Han sier at NTFs linje har vært å stå bak Norges Fotballforbunds strategi om å forsøke å påvirke gjennom dialog med arrangøren.

– Diplomati er det som har vært forsøkt. Det er en holdning vi også står bak. Om boikott er et fornuftig tiltak, må hver klubb få vurdere. På et tidspunkt kan det være aktuelt, men om vi er der nå, får være usagt, sier Haug til NTB.

Han legger til at NTF er i dialog med ligaforeningene i Norden og Europa om spørsmålet.

– Jeg synes det er positivt at våre klubber engasjerer seg, sier Haug.

Vil ha felles uttalelse

Kristiansunds daglige leder Kjetil Thorsen sier til NTB at klubben eventuelt vil stille seg bak en felles uttalelse fra NTF.

– Er det aktuelt for dere å komme med en egen uttalelse, eller vil dere stå ved NFFs linje?

– Vi vil kunne komme med en egen uttalelse, men så langt har det ikke vært grunnlag for det ettersom vi har støttet NFFs linje. Vi har også et årsmøte i mars, og dette er nok en sak som vil bli diskutert der, sier Haug.

Det kommer saken også til å bli på årsmøtene til flere av klubbene. Rosenborgs supportere i Kjernen startet fredag en mobilisering for å få RBK-medlemmer til å stemme for boikott på klubbens årsmøte.

Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug vil ikke svare på om klubben stiller seg bak TILs boikottkrav før saken er behandlet på årsmøtet.

Solbakken: – Uakseptabelt

Herrelandslagssjef Ståle Solbakken sier til VG at det som har foregått i Qatar, er uakseptabelt. Han stiller likevel spørsmål ved om boikott er riktig løsning.

– Hva kan vi sammen få til? Det er ingen som på et moralsk prinsipielt grunnlag kan si at en boikott er noe annet enn en god aksjon. Det kan lett forsvares på alle mulige måter. Men er det som gjør at arbeiderne får det bedre på sikt? spør landslagssjefen.

– Det er diskusjonen om hva som vil fungere best, som nå må fram, sier han til VG.

Mener dialogen har feilet

Tromsø skriver i sin uttalelse at klubben har støttet linjen om å gå i dialog med og kritisere Qatar, men at utviklingen viser at den strategien ikke bærer frukter.

– Kritikken og dialogen har ikke ført fram. Nylig publiserte The Guardian en rapport som viser enormt mange døde fremmedarbeidere. Tallene er nedslående. Strategien som har vært fulgt, har ikke gitt nødvendige resultater, og vi føler det er tid for å gå videre til neste steg; boikott, skriver klubben.

– Vi må lytte til hva fotballfamilien vil

