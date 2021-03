Dette er svensken Johaug frykter mest

– Ebba er den sterkeste. Hun har vist veldig bra form i de siste løpene, sier Johaug dagen før lørdagens 15 kilometer skiathlon. Her går Ebba Andersson 30-kilometeren under en tidligere konkurranse i Holmenkollen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Therese Johaug (32) mener at Ebba Andersson er den hardeste svenske utfordreren.

I svenske og norske medier handler det mye om frittalende Linn Svahn og Frida Karlsson, men i Johaugs øyne er mer anonyme Ebba Andersson en tøffere utfordrer enn de som normalt stjeler det meste av rampelyst.

– Ebba er den sterkeste



I VM i Seefeld for to år siden var Frida Karlsson mesterskapets åpenbaring. På tampen av sesongen for snart ett år siden ble Johaug slått av Karlsson på tremila i Holmenkollen.

Denne sesongen har ikke Frida Karlsson vist seg fram på samme vis.

Foran lørdagens skiathlon er det uvisst hvor godt Karlsson har hentet seg inn etter en variabel sesongstart.

Under fredagens digitale pressetreff sa Johaug på spørsmål fra VG at hun kjenner seg mest jaget av Ebba Andersson.

– Ebba er den sterkeste, sier Johaug.

– Det er ikke bare å hente seg medaljer og gull

Tittelforsvarer Johaug tok tre individuelle gull i siste VM. Hun er favoritt til å gjenta bedriften i Oberstdorf.

På pressetreffet ble Johaug blant annet konfrontert med det faktum at Linn Svahn mislyktes på sprinten, og at det ventede gullet til Svahn i stedet endte opp med gull til Jonna Sundling.

– Det er ikke bare å komme til et mesterskap å hente seg medaljer og gull. Først og fremst skal det legges ned en sterk jobb, og det er ikke gitt at det er favoritten som vinner. Det er mange utøvere som ønsker å gå fort, sier Johaug.

Det virker som om Johaug mener at Ebba Andersson er den som har lagt ned den beste jobben av svenskene.

– Hun har vist veldig bra form i de siste løpene. Hun var på pallen i Falun, og hun viste sterk form i SM. Jeg tror at hun blir veldig sterk i både skiathlon, på 10-kilometeren og på tremila.

– Frida er også en av storfavorittene

Johaug avskriver heller ikke på noen måte Frida Karlsson. Hun vet utmerket godt hva ungjenta er god for om formen er der. I Seefeld-VM var Karlsson nærmest av svenskene i alle tre distanseløp.

– Frida har utviklet seg til det bedre etter at hun var litt nede i Falun. Hun kan absolutt finne tilbake til mesterskapsform og gå fort. Frida er også en av storfavorittene.

Lørdagens renn kan bli litt av en duell i varme Oberstdorf. Løypa kan bli bløt og tung. Norges Heidi Weng var klokkeklar under pressetreffet.

– Dette er den tøffeste løypa jeg har gått, mener Weng.

Hun sammenlignet det med å gå opp den brutale slalåmbakken i Tour de Ski flere ganger.