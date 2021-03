Manchester United enkelt videre i europaligaen – Solskjær håper på Molde i neste runde

NTB

Manchester United filleristet Real Sociedad i første kamp, og returoppgjøret på Old Trafford ble en målløs transportetappe. United vant 4-0 sammenlagt.

– Vi har blitt en godt sammensveiset gruppe nå. Når vi taper, vil vi gjøre det enda bedre neste gang. Kulturen blir stadig bedre, og vi har fantastiske spillere og fantastiske trenere, sa Ole Gunnar Solskjær til BT Sport.

Han kunne glede seg over både eget lags avansement og gamleklubben Moldes sjokkseier over Hoffenheim. United-manageren la ikke skjul på at han håper lagene møtes i neste runde.

Real Sociedad vant 4-0 over Alavés søndag, et resultat som måtte kopieres og helst forbedres torsdag for å kunne gå videre til åttedelsfinale. Gjestene fikk på mange måter den starten de trengte da Daniel James laget straffe tidlig i den første omgangen, men Mikel Oyarzabal bommet med det som lignet en dårlig kopi av Bruno Fernandes' særegne straffespark.

Nær scoring

Fernandes på sin side styrte og stelte som vi har blitt vant til, og han var nær ved å gi United ledelsen da han traff tverrliggeren midtveis ut i første omgang. I det 64. minutt fikk Axel Tuanzebe et mål annullert av VAR. Reprisen viste voldsomt spill av Victor Lindelöf i forkant av målet.

– Vi vant ikke i dag, men det viktigste var at vi gikk videre, sa Tuanzebe til BT Sport.

Et tverrliggertreff fra Modibo Sagnan i begynnelsen av den andre omgangen var det nærmeste laget fra San Sebastian kom, og Ole Gunnar Solskjærs menn surfet inn til åttedelsfinalen i europaligaen.

Real Sociedad var langt unna å skape spenning i en kamp som til slutt endte 0-0.

Solskjær benyttet muligheten til å gi fremtidens United-gutter noen minutter. Amad Diallo (18) og Shola Shoretire (17) fikk henholdsvis 30 og 15 minutter.

Håper på Molde

– Shola har ferdigheter, han kommer til å bli en veldig god spiller her hos oss. Han fikk bare 15 minutter i kveld, og han vil huske denne hjemmedebuten resten av livet. Dette hadde nok blitt enda mer spesielt med tilskuere på tribunen, men jeg er sikker på at de vil få se ham snart, sa Solskjær til BT Sport.

Solskjær avslørte overfor TV 2 hvilket lag han helst vil møte i åttedelsfinalen.

– Selvfølgelig mitt tidligere lag Molde. Det var en fantastisk forestilling. Det er helt utrolig å vinne borte mot Hoffenheim i februar, sa Solskjær.

Åttedelsfinalene trekkes fredag ettermiddag.