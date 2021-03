Falla viste form i VM-prologen – alle de norske videre

NTB

Maiken Caspersen Falla viser at hun ikke vil være noen kasteball i årets VM-sprint. I prologen ble hun kun slått av prologspesialist Johanna Hagström.

Falla har slitt denne sesongen, men har vist at hun sakte med sikkert har vært på vei tilbake, blant annet med gull i NM i Trondheim i januar.

I torsdagens klassiske VM-prolog var hun nest best, 2,37 sekunder bak suverene Hagström.

– Jeg var så nervøs, men føler at ting falt litt på plass ved start. Jeg føler at jeg har litt å bevise og går med en følelse av at jeg har alt å vinne, sa Falla til NRK etter prologen.

Også Ane Appelkvist Stenseth gikk en sterk prolog og ligger an til en 6.-plass. Hun slo blant andre Linn Svahn. Anna Svendsen og Tiril Udnes Weng er trygt videre på 12.- og 13.-plass, mens Lotta Udnes Weng er 20. kvinne.

Svahn på 8. plass



Svahn ble med sin 8.-plass den dårligst plasserte svensken i prologen. Mellom henne og Hagström endte Jonna Sundling på 4.-plass og Maja Dahlqvist på 5.-plass.

Der de norske og svenske løperne tok seg trygt videre, gikk det tyngre for andre. Blant annet røk både Nadine Fähndrich og Rosie Brennan, som begge har verdenscupseirer i skøytesprint denne sesongen, ut.

En annen interessant løper, kanskje først og fremst mot distanserennene, er russiske Natalja Neprjajeva, som er tilbake etter håndbruddet fra 10-kilometeren i Falun for fire uker siden. Hun ble nummer 17.