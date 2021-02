Mendy ga tamt og skadeskutt Real Madrid CL-triumf på bortebane

NTB

Atalanta strittet imot motgangen og så ut til å holde Real Madrid til 0-0 i åttedelsfinalen i Champions League, men Ferland Mendys langskudd ga Real-seier.

Målet var en kalddusj etter en kamp med flere smeller for Atalanta. Det kom fem minutter før full tid, og er et stort slag for italienernes håp om å ta seg videre i mesterligaen.

Samtidig var bortemålet en voldsom lettelse for Real og Zinédine Zidane, som fortsatt sliter med å ta igjen lillebror Atlético Madrid hjemme i La Liga.

– Atalanta er fysisk sterke og gjorde en god defensiv jobb. Dette er et godt resultat for oss. Vi manglet mange spillere, men vi var solide bakover, ga dem ingen sjanser og scoret et bortemål. Vi er på rett spor, sa Zidane.

Lenge så et tamt Real Madrid-lag blottet for offensiv kreativitet ut til å la en stor sjanse gå fra seg. Et rødt kort til Remo Freuler etter 18 minutter, og en skade på Atalanta-spiss Duvan Zapata etter 30, svekket hjemmelaget.

Det røde kortet preget kampen. Freuler felte Mendy, som kunne ha kommet alene med keeper. Avgjørelsen var streng, men Atalanta-spillernes protester ble ikke bønnhørt.

– Det er skuffende at vi ikke kunne spille slik vi ønsket. Med ti mann måtte vi forsvare oss, og det gjorde vi bra. Nå må vi vinne i Madrid. Så enkelt er det. Vi har en sjanse, og det er å vinne, sa Atalanta-trener Gian Piero Gasperini til Sky Sport.

Sjansefattig

Atalanta har de siste sesongene seilt opp som mesterligaens Askeladd, og bet godt fra seg også mot Real. Det ble en forsvarskamp som var vellykket helt til fem minutter gjensto.

Hvittrøyene fra den spanske hovedstaden hadde få sjanser i første omgang, med et frisparkforsøk fra Toni Kroos som ble flott reddet like før pause som den største.

Etter hvilen hadde Real god kontroll på kampen, men klarte fortsatt ikke å skape særlig mange sjanser.

Vinicius Junior fikk en mulighet fra fem meter etter 55 minutter, men skjøt via en Atalanta-spiller og rett til værs.

Utover i omgangen må Zidane på sidelinjen ha blitt frustrert over mye ballflytting og lite kreativitet framover på banen. Kanskje kunne en utleid Martin Ødegaard ha hjulpet et skadeskutt Real Madrid i den fasen.

Kvarteret før full tid kastet Zidane innpå ungguttene Sergio Arribas og Hugo Duro, uten at de klarte å bidra til å snu kampbildet.

Lurte keeperen

I stedet var marginene på Reals side da Mendy fikk ballen utenfor 16-meteren etter et hjørnespark fem minutter før full tid. Han skrudde den rundt flere spillere som hindret sikten for målvakten og inn ved stolpen. Skuddet var i keeperhøyde, men så langt til siden at Pierluigi Gollini ikke nådde fram.

– Vi visste at det ville bli vanskelig, men jeg synes vi fortjente seieren. Vi vet at det gjenstår en kamp og tar ingenting for gitt, sa Lucas Vázquez.

Sju av åtte kamper i åttedelsfinalenes første oppgjør endte med borteseier. Porto (mot Juventus) var eneste hjemmelag som vant.

Real har nesten et halvt lag ute med skader, og Isco fikk en sjelden mulighet fra start. Den spanske midtbanespilleren utnyttet ikke muligheten til å kjempe seg inn i laget, og ble tatt av kvarteret før full tid.

Før kampen samlet flere tusen supportere seg utenfor arenaen i Bergamo, til tross for klare råd om å unngå folkemengder. De lot høre av seg med fyrverkeri også under kampen.