Renard-dobbel ga Frankrike seier i kampen Norge skulle ha spilt

NTB

To mål av forsvarsveteranen Wendie Renard ga Frankrike 2-0-seier over Sveits tirsdag. Egentlig skulle Norge vært motstander.

Frankrikes kvinnelandslag i fotball er ubeseiret i 15 kamper etter å ha slått Sveits to ganger under landslagsperioden. Egentlig skulle det være en firelagsturnering med Norge og Island som øvrige deltakere, men Norge meldte avbud på grunn av koronarestriksjonene.

Martin Sjögren har ikke fått samlet sitt lag siden oktober, og Norge er også eneste lag som ikke fullfører sine kamper i EM-kvalifiseringen. Sluttspillbilletten var i boks etter seks strake seirer, og hjemmekampene mot Hviterussland og Færøyene ble kansellert på grunn av norske koronarestriksjoner.

De fleste europeiske landslag har vært i aksjon de siste dagene, deriblant England som slo Nord-Irland 6-0 i Hege Riises første kamp som vikarierende landslagssjef.

Renard-dobbel

Frankrike nøyde seg etter Norges avbud med sveitsisk motstand. Renard nikket inn et frispark i det 77. minutt og satte inn et straffespark på overtid etter at Kadidiatou Diani ble felt.

Renard scoret også i 2-0-seieren mot Sveits lørdag.

Sveits får onsdag vite om laget blir EM-klar som en av de tre beste gruppetoerne eller om laget må ut i toeromspill i april. Da spilles den siste gruppekampen i kvalifiseringen. Om Italia slår Israel med et annet resultat enn 1-0, vil italienerne være EM-klare. Ellers kan sveitserne juble.

Polen ute

For Polen, som for to år siden spilte finale mot Norge i prestisjetunge Algarve Cup, brast EM-håpet tirsdag med 0-3-tap for allerede EM-klare Spania. Resultatet betyr at Tsjekkia ble toer i gruppa.

Østerrike var laget som ble EM-klar tirsdag. Det skjedde da Portugal vant «bare» 2-0 over Skottland på Kypros. Portugiserne måtte vinne med 14 mål for å gå forbi Østerrike på toertabellen.

12 av de 16 lagene i EM-sluttspillet neste år er nå klare, inkludert vertslandet England. Italia eller Sveits blir klar onsdag, og så skal de seks siste toerne møtes i april i kamp om de tre siste plassene.