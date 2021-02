Warholm dropper innendørs-EM – redd for at smitte kan ende karrieren

NTB

Karsten Warholm kommer ikke til start under innendørs-EM i friidrett i Polen neste måned. Han frykter konsekvensene av å bli coronasyk.

Det har hersket usikkerhet rundt om friidrettsstjernen ville stille til start under mesterskapet i polske Torun fra 4. til 7. mars. Nå er avgjørelsen tatt.

Det opplyste Warholm da han hadde invitert til pressekonferanse i sosiale medier tirsdag.

– Jeg er i bra form, og det er synd (ikke å delta), men risikoen er større enn oppsiden, sa Warholm.

Han la videre til at det finnes skrekkscenarioer rundt hva det vil si å få corona.

– Det kan i verste fall bety slutten på karrieren, og det kan bety slutten for min gode trener Leif Olav, selv om han selv mener han er udødelig, sa Warholm.

Rekordjakt

24-åringen er regjerende europamester innendørs på 400 meter flatt. Han vant distansen i Glasgow for to år siden.

Noen gjentakelse av den bragden blir det altså ikke i Polen.

I stedet setter han seg andre mål i tiden framover. Kommende søndag, samme dag som Warholm fyller 25 år, går han til angrep på den norske rekorden på 300 meter. Det skjer i Bærum Idrettspark.

– Jeg er bedre enn i fjor, og forberedelsene har vært gode. Jeg har vært mye hjemme og trent ekstremt mye, sa Warholm tirsdag.

Trener Leif Olav Alnes er også kjempeoptimist foran sesongen som venter.

– Ikke selg aksjen på Warholm helt ennå. Veldig mye tyder på at det er store ting i vente. Forhåpentlig blir det en flott utendørssesong, sa han.

Mye i vente

Alnes er tydelig på at eleven er på et høyere nivå enn for ett år siden.

– Jeg har blitt sterkere, vi har gjennomført mer vekttrening, og vi har hatt en er dynamisk tilnærming. Grunnlaget er mye bedre nå enn for ett år siden, sa Warholm.

Opplegget for utendørs-sesongen er ikke hundre prosent spikret.

– Bislett er så å si hundre prosent, og det er flere andre stevner jeg er innstilt på å være med på. Når det gjelder OL i Tokyo, tar jeg ikke sorgene på forskudd, men håper på et godt utfall. Hvis utøverne får gjennomført vaksineringen, så ser det veldig bra ut, sa Warholm.